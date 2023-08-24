Курс доллара и рынок недвижимости в Украине: банкир объяснила связь

Рост курса доллара может неожиданно повлиять на рынок недвижимости

Ситуация на валютном рынке, при которой растет курс доллара, может серьезно отразиться на рынке недвижимости в Украине. Она неожиданным образом может стать доступнее для украинцев.

Об этом "Телеграфу" рассказала первая заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева. Правда, эти преимущества украинцы ощутят не сразу.

Как утверждает эксперт, главная проблема рынка недвижимости Украины сейчас – низкий спрос, на которые повлияли:

рост себестоимости жилья, с 24 февраля цены на строительство новостроек выросли в среднем на 40% в долларовом эквиваленте;

снижение платежеспособности возможных покупателей;

большие риски, связанные со сроками завершения строительства и наличия соответствующих финансовых ресурсов у девелоперов;

состояние неопределенности, в котором пребывает большинство покупателей, их психологическая неготовность вкладывать средства в приобретение жилья на первичном рынке в условиях войны;

отсутствие страхования рисков на случай повреждения или разрушения новостройки вследствие боевых действий или ракетных (дроновых) обстрелов, в которой приобретено жилье;

невозможность прогноза последствий войны – отсутствие 100% гарантий безопасности проживания в крупных городах.

Как считает Елена Дмитриева, существуют три варианта увеличить спрос на недвижимость:

более активно выдавать кредиты по государственной программе "еОселя" именно на первичном рынке для широкого круга украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

развитие совместных ипотечных программ банков и девелоперов, что для покупателя — дополнительная гарантия надежности приобретения дома в новостройке, и уменьшенные проценты;

участие местных властей в дополнительной компенсации процентов по ипотечным кредитам на первичном рынке.

Рост курса доллара поможет

Особенно специалист отмечает запланированное в этом году снижение размера учетной ставки НБУ, которая может упасть по меньшей мере до 20%. С одной стороны, это приведет к росту курса доллара, а с другой — будет мотивировать коммерческие банки не только возобновлять свои ипотечные программы, но и сделать их более привлекательными для потенциальных клиентов.

То есть, за счет большего предложения ипотечных программ на рынке покупатели смогут выбирать для себя лучшие условия.

"Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае, если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2%, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5-5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой "єОселя", а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности", — подытожила Елена Дмитриева.

Пока же после старта программы "єОселя" было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках.