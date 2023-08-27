Доллар по 42? Украинцам рассказали, что будет с курсом осенью

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на ближайшие месяцы

Ситуация на валютном рынке осенью текущего года может значительно поменяться. Курс доллара может немного упасть, однако это будет рыночное колебание. Такое явление не продлится долго.

В этот период не стоит ожидать постоянного снижения курса. Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет 24 канал.

Эксперт отметил, что не ожидает того, что доллар будет находиться на уровне 37 гривен, как это было ранее.

"Стоимость валюты может снизиться на день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу", — сказал он.

По словам Шевчишина, курс доллара будет находиться в пределах 41-42 гривен. Не исключено, что немного выше будет наличный курс.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 27 августа, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,90 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,23 (покупка) и 38,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Тарас Лесовой сделал прогноз по курсу доллара и рассказал, чего ждать украинцам от валюты в конце августа.