Долар з 42? Українцям розповіли, що буде з курсом восени

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на найближчі місяці

Ситуація на валютному ринку восени цього року може істотно змінитися. Курс долара може трохи впасти, однак це буде ринкове коливання. Таке явище не триватиме довго.

У цей період не варто очікувати на постійне зниження курсу. Таку думку висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише 24 канал.

Експерт зазначив, що не очікує того, що долар перебуватиме на рівні 37 гривень, як це було раніше.

"Вартість валюти може знизитися на день або кілька днів, але якесь стійке зниження навряд чи буде. Тим більше якщо Нацбанк змінить валютну політику, а відповідно змінить фіксований курс, то міжбанк і готівковий курс будуть близькими один до одного", — сказав він.

За словами Шевчишина, курс долара буде в межах 41-42 гривень. Не виключено, що трохи вищим буде готівковий курс.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 27 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,90 грн (купівля) та 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,23 (купівля) та 38,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Тарас Лісовий зробив прогноз щодо курсу долара і розповів, чого чекати українцям від валюти наприкінці серпня.