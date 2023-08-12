Долар завмер перед стрибком? Професор розповів, коли курс піде вгору

Ситуація може змінитися

Курс долара цього тижня залишався досить стабільним, з незначними коливаннями. Факторів, які могли б викликати підвищення курсу, немає, тому найближчим часом різких змін не буде.

Прогноз курсу долара на тиждень 14-20 серпня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Він зазначив, що коливання на валютному ринку будуть невеликими, навряд чи вартість американської валюти наступного тижня дістанеться 38 гривень.

"В принципі, я не передбачаю жодних змін, що вибиваються з шляху, який був цього тижня. Справді, долар певним чином коливатиметься, але це будуть копійчанні зміни, тобто долар навряд чи дійде до позначки 38 гривень", — прогнозує професор.

Він додав, що на валютний ринок впливає багато факторів, зокрема підвищення цін на продукти харчування та пальне, але зараз настала певна стабільність.

"Але поки ці фактори не сильно впливають на курсовий рух, помітні коливання доларових показників відбудуться, швидше за все, вже у вересні", — резюмував Плотніков.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 12 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,00 грн (купівля) та 37,65 (продаж). Готівковий курс — 37,40 (купівля) та 37,51 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли курс долара в Україні може "підскочити" до 42 гривень.