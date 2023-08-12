Доллар замер перед прыжком? Профессор рассказал, когда курс пойдет вверх

Ситуация может измениться

Курс доллара на текущей неделе оставался довольно стабильным, с незначительными колебаниями. Факторов, которые могли бы вызвать повышение курса нет, поэтому в ближайшее время резких изменений не будет.

Прогноз курса доллара на неделю 14-20 августа дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Он отметил, что колебания на валютном рынке будут небольшими, вряд ли стоимость американской валюты на следующей неделе доберется до 38 гривен.

"В принципе, я не предусматриваю каких-либо изменений, выбивающихся из пути, который был на этой неделе. Действительно, доллар будет определенным образом колебаться, но это будут копеечные изменения, то есть доллар вряд ли дойдет до отметки в 38 гривен", — прогнозирует профессор.

Он добавил, что на валютный рынок влияет много факторов — в частности, повышение цен на продукты питания и горючее, но сейчас наступила определенная стабильность.

"Но пока эти факторы не сильно влияют на курсовое движение, более заметные колебания долларовых показателей произойдут, скорее всего, уже в сентябре", – резюмировал Плотников.

По данным портала "Минфин", в субботу, 12 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,00 грн (покупка) и 37,65 (продажа). Наличный курс — 37,40 (покупка) и 37,51 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда курс доллара в Украине может "подскочить" до 42 гривен.