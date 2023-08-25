Курсовые качели: эксперт объяснил, чего ожидать от доллара в дальнейшем

Значительно выросли золотовалютные резервы Нацбанка

В Украине в течение последней недели специалисты фиксируют скачки курса. Доллар на наличном рынке 18 августа пересек границу 38 гривен. Однако аналитики уверены, что нынешние колебания на рынке являются "естественными".

Как сообщает кандидат экономических наук Виталий Шапран в эфире Суспільного, эти курсовые "качели" зависят от настроений на рынке, а сейчас население больше покупает валюту, чем продает.

По словам Шапрана, сейчас на наличном рынке действует фиксированный курс, производный от курса, установленного Национальным банком год назад.

"На мой взгляд, они немного передевальвировали (Ред. Девальвация — снижение курса национальной валюты) гривну, можно было курс ставить меньше, но это дает определенный запас прочности рынка", — говорит эксперт.

Он обращает внимание, что за последнее время значительно выросли золотовалютные резервы Нацбанка, что не может не влиять на прочность гривны.

К тому же Шапран уверен, что если НБУ перейдет от фиксированного курса к плавающему, то колебания доллара будет в пределах 50 копеек.

"Я не думаю, что это будет некое неординарное событие, но почему-то в средствах массовой информации говорят, что переход к плавающему курсу – это обязательно девальвация гривны ", — резюмирует Виталий Шапран.

Курс доллара в Украине на 25 августа

По данным портала Минфин, в пятницу, 25 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,95 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,32 (покупка) и 38,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас на валютном рынке реализуется один из двух сценариев, один из которых может повлечь за собой девальвацию гривны.