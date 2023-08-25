Курсові гойдалки: експерт пояснив, чого очікувати від долару надалі

Значно зросли золото-валютні резерви Нацбанку

В Україні протягом останнього тижня фахівці фіксують стрибки курсу. Долар на готівковому ринку 18 серпня перетнув межу 38 гривень. Однак аналітики впевнені, що нинішні коливання на ринку є "природними".

Як повідомляє кандидат економічних наук Віталій Шапран в етері Суспільне, ці курсові "гойдалки" залежать від настроїв на ринку, а зараз населення більше купує валюту, ніж продає.

За словами Шапрана, наразі на готівковому ринку діє фіксований курс, похідний від курсу, який встановив Національний банк рік тому.

"На мою думку, вони трохи передевальвували (Ред. девальвація — зниження курсу національної валюти" гривню, можна було курс ставити меншим, але це дає певний запас міцності ринку", – каже експерт.

Він звертає увагу, що за останній час значно зросли золото-валютні резерви Нацбанку, що не може не впливати на міцність гривні.

До того ж Шапран впевнений, якщо НБУ перейде від фіксованого курсу до плаваючого, то коливання долара буде в межах 50 копійок.

"Я не думаю, що це буде якась неординарна подія, але чомусь у засобах масової інформації говорять, що перехід до плаваючого курсу – це обов'язково девальвація гривні", — резюмує Віталій Шапран.

Курс долара в Україні на 25 серпня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 25 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,95 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,32 (купівля) та 38,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на валютному ринку реалізується один із двох сценаріїв, один з яких може спричинити девальвацію гривні.