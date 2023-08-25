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Курсові гойдалки: експерт пояснив, чого очікувати від долару надалі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 25 серпня 2023, 11:08
Американська валюта. Фото Pixabay

Значно зросли золото-валютні резерви Нацбанку

В Україні протягом останнього тижня фахівці фіксують стрибки курсу. Долар на готівковому ринку 18 серпня перетнув межу 38 гривень. Однак аналітики впевнені, що нинішні коливання на ринку є "природними".

Як повідомляє кандидат економічних наук Віталій Шапран в етері Суспільне, ці курсові "гойдалки" залежать від настроїв на ринку, а зараз населення більше купує валюту, ніж продає.

За словами Шапрана, наразі на готівковому ринку діє фіксований курс, похідний від курсу, який встановив Національний банк рік тому.

а мою думку, вони трохи передевальвували (Ред. девальвація — зниження курсу національної валюти" гривню, можна було курс ставити меншим, але це дає певний запас міцності ринку", – каже експерт.

Він звертає увагу, що за останній час значно зросли золото-валютні резерви Нацбанку, що не може не впливати на міцність гривні.

До того ж Шапран впевнений, якщо НБУ перейде від фіксованого курсу до плаваючого, то коливання долара буде в межах 50 копійок.

"Я не думаю, що це буде якась неординарна подія, але чомусь у засобах масової інформації говорять, що перехід до плаваючого курсу – це обов'язково девальвація гривні", — резюмує Віталій Шапран.

Курс долара в Україні на 25 серпня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 25 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,95 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,32 (купівля) та 38,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на валютному ринку реалізується один із двох сценаріїв, один з яких може спричинити девальвацію гривні.

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#Долар #Прогноз #Серпень #Курс долара