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Украинские звезды в школе: как выглядели Дантес, Козловский, Горбунов и другие (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Старые фото Артема Пивоварова, Виталия Козловского и Юрия Горбунова
Старые фото Артема Пивоварова, Виталия Козловского и Юрия Горбунова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кошевой и Потап еще не были лысыми, а Дантес считался "пышкой"

Школьное время – важная часть жизни для любого артиста. Именно в те годы многие из украинских звезд делали шаги к славе и успеху. Знаменитости нередко вспоминают школу и делятся архивными снимками.

В преддверии 1 сентября "Телеграф" рассказывает, какими были в школьные годы популярные украинские певцы, шоумены, комики, модельеры, спортсмены. Кого-то без проблем узнать на школьной фотографии, другие же заметно изменились.

Виталий Козловский

Украинский певец с юных лет был творческой личностью. Сейчас Виталий Козловский защищает страну от российских оккупантов.

Виталий Козловский в школьные годы и сейчас
Прическа была другой

Дантес

Владимир Гудков, более известный как певец Дантес, в школьные годы не считался завидным красавцем, как сейчас. Так, он был более полным, чем теперь.

Владимир Дантес в школьные годы и сейчас
Годы пошли артисту на пользу

Артем Пивоваров

Маленький блондин на снимке – хитмейкер Артем Пивоваров. Фаны могут не сразу догадаться, ведь певец заметно изменился.

Артем Пивоваров в детстве и сейчас
В детстве Пивоваров был блондином

Фагот (Олег Михайлюта)

Маленького Фагота, одного из участников группы ТНМК, практически не узнать. На черно-белом снимке будущий певец выглядит примерным учеником.

Фагот в школьные годы и сейчас
Маленького Фагота не узнать

Андре Тан

Андрей (Тищенко – настоящая фамилия) искренне улыбается со школьного фото. Поклонники без труда поймут, что перед ними популярный модельер.

Андре Тан в детские годы и сейчас
Улыбчивой хоть тогда, хоть сейчас

Макс Барских

Николай Бортник (настоящее имя певца) позирует за школьной партой. Не все фанаты тут же узнают своего любимца на детском снимке.

Макс Барских в школьные годы и сейчас
Маленький Макс Барских в школе

Александр Усик

Юного спортсмена легко узнать на архивном фото. Напомним, боксер в недавнем поединке с Дюбуа защитил свои чемпионские титулы.

Александр Усик в юности и сейчас
У спортсмена было непростое детство

Евгений Кошевой

Звезда "95 квартала" на детских фото может похвастаться роскошной шевелюрой. Сегодня же лысина – часть имиджа комика.

Евгений Кошевой в детские годы и сейчас
С волосами Кошевого уже никто не помнит

Юрий Горбунов

Шоумен запечатлен у новогодней елки. Недавно, как сообщалось, украинский продюсер попал в скандал из-за съемок сериала.

Юрий Горбунов в детстве и сейчас
На черно-белом снимке - маленький Юра Горбунов

Потап

Алексей Потапенко не всегда был лысым рэпером. Однако в маленьком блондине у доски легко рассмотреть исполнителя.

Потап в школьные годы и сейчас
Блондин у доски - будущая звезда украинской сцены

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были в школьные годы Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских, Ольга Сумская, Наталья Могилевская и не только. Черно-белые снимки, где украинские артистки совсем юные, не могут не умилять.

Теги:
#Макс Барских #Потап #Юрий Горбунов #Детские фото #Артем Пивоваров