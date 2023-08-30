Украинские звезды в школе: как выглядели Дантес, Козловский, Горбунов и другие (фото)

Кошевой и Потап еще не были лысыми, а Дантес считался "пышкой"

Школьное время – важная часть жизни для любого артиста. Именно в те годы многие из украинских звезд делали шаги к славе и успеху. Знаменитости нередко вспоминают школу и делятся архивными снимками.

В преддверии 1 сентября "Телеграф" рассказывает, какими были в школьные годы популярные украинские певцы, шоумены, комики, модельеры, спортсмены. Кого-то без проблем узнать на школьной фотографии, другие же заметно изменились.

Виталий Козловский

Украинский певец с юных лет был творческой личностью. Сейчас Виталий Козловский защищает страну от российских оккупантов.

Прическа была другой

Дантес

Владимир Гудков, более известный как певец Дантес, в школьные годы не считался завидным красавцем, как сейчас. Так, он был более полным, чем теперь.

Годы пошли артисту на пользу

Артем Пивоваров

Маленький блондин на снимке – хитмейкер Артем Пивоваров. Фаны могут не сразу догадаться, ведь певец заметно изменился.

В детстве Пивоваров был блондином

Фагот (Олег Михайлюта)

Маленького Фагота, одного из участников группы ТНМК, практически не узнать. На черно-белом снимке будущий певец выглядит примерным учеником.

Маленького Фагота не узнать

Андре Тан

Андрей (Тищенко – настоящая фамилия) искренне улыбается со школьного фото. Поклонники без труда поймут, что перед ними популярный модельер.

Улыбчивой хоть тогда, хоть сейчас

Макс Барских

Николай Бортник (настоящее имя певца) позирует за школьной партой. Не все фанаты тут же узнают своего любимца на детском снимке.

Маленький Макс Барских в школе

Александр Усик

Юного спортсмена легко узнать на архивном фото. Напомним, боксер в недавнем поединке с Дюбуа защитил свои чемпионские титулы.

У спортсмена было непростое детство

Евгений Кошевой

Звезда "95 квартала" на детских фото может похвастаться роскошной шевелюрой. Сегодня же лысина – часть имиджа комика.

С волосами Кошевого уже никто не помнит

Юрий Горбунов

Шоумен запечатлен у новогодней елки. Недавно, как сообщалось, украинский продюсер попал в скандал из-за съемок сериала.

На черно-белом снимке - маленький Юра Горбунов

Потап

Алексей Потапенко не всегда был лысым рэпером. Однако в маленьком блондине у доски легко рассмотреть исполнителя.

Блондин у доски - будущая звезда украинской сцены

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были в школьные годы Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских, Ольга Сумская, Наталья Могилевская и не только. Черно-белые снимки, где украинские артистки совсем юные, не могут не умилять.