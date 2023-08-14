Снимают в Польше: известна дата выхода нового сезона "Голоса країни" (видео)

Популярный в Украине песенный проект впервые получил саундтрек

Во время полномасштабной войны украинцы продолжают запускать популярные ТВ-шоу. В сентябре ожидается премьера "Хто зверху" на "Новом канале", а вот "1+1" покажет новый сезон "Голоса країни". Проект снимается в Польше.

Как сообщает страница шоу в Instagram, "европейский сезон" шоу "Голос країни" выйдет на экраны 3 сентября 2023 года. Традиционно выпуски будут транслироваться на "1+1" по воскресеньям в 21:00.

В понедельник, 14 августа опубликовано промовидео к новому сезону. В ролике судьи "Голоса країни" шагают по киевскому железнодорожному вокзалу. Напомним, в 13 сезоне команду тренеров формируют певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и продюсер Иван Клименко. Неизменные ведущие шоу – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Впервые в истории проекта представлен саундтрек. Премьеру песни под названием "Голос країни" организаторы обещают в скором времени. "Голос надій, сміливих мрій — вічно живий": говорится в композиции.

Съемки проекта проходят при всесторонней поддержке одного из крупнейших польских вещателей. Съемочную площадку разместили в Варшаве. В новом сезоне приняло участие 60 исполнителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе телеканал СТБ покажет новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф". Съемки проходили в условиях войны, но продюсерам удалось собрать талантливых поваров-любителей из разных городов Украины.