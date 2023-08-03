"Хто зверху" с новым ведущим: когда выйдет на экраны первый выпуск

"Новый канал" назвал дату премьеры программы "Хто зверху"

Новый сезон шоу "Хто зверху", в котором заменили ведущего после ухода Сергея Притулы, стартует уже этой осенью. Команду женщин и мужчин возглавят Леся Никитюк и Богдан Буше.

Как сообщает "Новый канал" на своей странице в Instagram, первый выпуск программ "Хто зверху" выйдет на экраны в 20:00 14 сентября 2023 года. Передача будет транслироваться по четвергам.

Так, 12 сезон "Хто зверху" отснят в условиях полномасштабной российско-украинской войны. По словам создателей, новые выпуски покажут несокрушимость украинского народа. Дата премьеры — четверг 14 сентября 2023, в 20:00 на "Новом канале".

"Ведущие, гости и все, кто приложил усилия для создания нового сезона легендарного шоу, имели целью одно — подарить немного простого счастья и улыбку украинцам", — говорится в сообщении "Нового канала".

Как сообщал "Телеграф", новым ведущим "Хто зверху" стал Богдан Шелудяк — блогер, актер, звезда "Киева днем и ночью", известный как Богдан Буше. На поиски капитана мужской команды у продюсеров ушел месяц. Канал искал новое лицо, а не "второго Притулу".