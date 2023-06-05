"Новий канал" нашел замену Притуле: кто станет ведущим "Хто зверху" с Лесей Никитюк (фото, видео)

Новый ведущий известен зрителям по сериалу "Киев днем и ночью"

Популярное шоу "Хто зверху" на "Новом канале" получило нового ведущего – блогера, актера, звезду "Киева днем и ночью" Богдана Шелудяк, известного как Богдан Буше. Он составит пару Леси Никитюк, заменив Сергея Притулу.

Об этом стало известно понедельник, 5 июня. Информацию сообщили в соцсетях канала, пост с новостью опубликовал и новоиспеченный капитан мужской команды.

Так, кандидата на роль ведущего в "Хто зверху", сообщает "Новый канал", искали больше месяце, окончательный выбор делали из десяти претендентов. Продюсерам хотелось найти новое лицо, а не "второго Притулу". Также на кастингах обращали внимание на "химию" между соведущими и "азарт противостояния".

Отметим, что съемки нового сезона шоу "Хто зверху" начались 5 июня 2023 года. О дате выхода программы на экран пока что неизвестно, но Шелудяк успел "засветить" традиционный фрагмент совместного выхода ведущих в студии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская ведущая Маша Ефросинина была "заочно арестована" российским судом. Такая новость лишь рассмешила звезду.