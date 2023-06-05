"Новий канал" знайшов заміну Притулі: хто стане ведучим "Хто зверху" з Лесею Нікітюк (фото, відео)

Новий ведучий відомий глядачам за серіалом "Київ вдень і вночі"

Популярне шоу "Хто зверху" на "Новому каналі" отримало нового ведучого – блогера, актора, зірку "Києва вдень і вночі" Богдана Шелудяка, відомого як Богдан Буше. Він складе пару Лесі Нікітюк, замінивши Сергія Притулу.

Про це стало відомо у понеділок, 5 червня. Інформацію повідомили у соцмережах каналу, пост із новиною опублікував і новоспечений капітан чоловічої команди.

Так, кандидата на роль ведучого у "Хто зверху", повідомляє "Новий канал", шукали більше місяця, остаточний вибір робили із десяти претендентів. Продюсерам хотілося знайти нове обличчя, а не "другого Притулу". Також на кастингах звертали увагу на "хімію" між співведучими й "азарт протистояння".

Зазначимо, що зйомки нового сезону шоу "Хто зверху" розпочалися 5 червня 2023 року. Про дату виходу програми на екран поки що невідомо, але Шелудяк встиг "засвітити" традиційний фрагмент спільного виходу ведучих у студії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська ведуча Маша Єфросиніна була "заочно заарештована" російським судом. Така новина лише розсмішила зірку.