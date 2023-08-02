Новый сезон "МастерШеф", снятый во время войны: когда покажут первый выпуск

Это уже второй сезон "МастерШефа", который снимался в военных условиях

Популярный кулинарный проект "МастерШеф" на телеканале СТБ анонсировал новый сезон. После успеха "Профессионалов-4", где победил Артем Кабулахин, стартует 12 сезон аматоров.

Как сообщают на странице шоу в Instagram, СТБ и Starlight Production отсняли уже второй сезон программы во время полномасштабной российско-украинской войны. Премьера ожидается в августе.

Дата нового сезона "МастерШеф"

Первый выпуск 12 сезона "МастерШеф" покажут на канале СТБ 26 августа 2023 года. Выпуски будут транслироваться по субботам в 19:00. В этот раз уже легендарная кухня соберет кулинаров-аматоров.

Создатели проекта сообщают, что среди участников будут украинцы, пережившие оккупацию, а также работники в сфере железной дороги, которые помогали в эвакуации. В один из конкурсных дней повара "МастерШеф" приготовят свадебный обед для пары, служащей в рядах "Азова" и прошедшей плен.

Продюсеры отмечают, что получили 1500 заявок на участие в новом сезоне. Съемки проекта длились 2,5 месяцев, все нормы безопасности были соблюдены. Судьи "МастерШеф" остаются неизменными: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Марина Боржемская ответила на популярный вопрос украинцев о том, будут ли новые выпуски шоу "Зважені та щасливі" во время войны. Последний сезон популярного проекта СТБ вышел в 2019 году.