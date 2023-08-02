Новий сезон "МастерШеф", знятий під час війни: коли покажуть перший випуск

Це вже другий сезон "МастерШефа", який знімався у воєнних умовах

Популярний кулінарний проєкт "МастерШеф" на телеканалі СТБ анонсував новий сезон. Після успіху "Професіоналів-4", де переміг Артем Кабулахін, стартує 12-й сезон аматорів.

Як повідомляють на сторінці шоу в Instagram, СТБ і Starlight Production зняли вже другий сезон програми під час повномасштабної російсько-української війни. Прем’єра очікується у серпні.

Дата нового сезону "МастерШеф"

Перший випуск 12-го сезону "МастерШеф" покажуть на каналі СТБ 26 серпня 2023 року. Випуски транслюватимуться у суботу о 19:00. На цей раз вже легендарна кухня збере кулінарів-аматорів.

Автори проєкту повідомляють, що серед учасників будуть українці, які пережили окупацію, а також працівники у сфері залізниці, які допомагали в евакуації. В один із конкурсних днів кухарі "МастерШеф" приготують весільний обід для пари, яка служить у лавах "Азова" і пройшла полон.

Продюсери зазначають, що отримали 1500 заявок на участь у новому сезоні. Зйомки проєкту тривали 2,5 місяці, всі норми безпеки було дотримано. Судді "МастерШеф" залишаються незмінними: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Марина Боржемська відповіла на популярне запитання українців про те, чи будуть нові випуски шоу "Зважені та щасливі" під час війни. Останній сезон популярного проєкту СТБ вийшов 2019 року.