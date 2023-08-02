Чи будуть нові випуски "Зважених і щасливих" під час війни: Боржемська дала відповідь

Останній сезон популярного проєкту СТБ вийшов у 2019 році

Український фітнес-тренер, зірковий тренер популярного на телебаченні проєкту про схуднення "Зважені і щасливі" Марина Боржемська відповіла на запитання своїх підписників у соцмережі, чи варто чекати на екранах виходу нового сезону програми.

У сторіс Інстаграму Боржемська зазначила, що, нажаль, такий проєкт в умовах війни знімати дуже важко. При цьому, за словами тренера, їй би хотілось повернутись до цієї роботи. З її думкою погодився Іраклі Макацарія, який був ще одним тренером "Зважених і щасливих" у 9 сезоні (2019 рік).

"Але було класно, правда Іраклі?" — запитала Боржемська у свого колеги. "Було дуже дуже", — відповів Макацарія, додавши до допису емодзі у вигляді полум'я.

Нагадаємо, що останній 9 сезон проєкту "Зважені і щасливі" вийшов в ефір телеканалу СТБ у 2019 році, потім зйомки шоу призупинились на невизначений час. Ведучою тоді була Аніта Луценко. Переможцем стала пара — Павло Назаренко й Наталія Кириленко, яка була у команді Іраклі Макацарія.

Павло Назаренко й Наталія Кириленко, і тренер Іраклі Макацарія

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть на фронті декоратора-постановника каналу СТБ — Ярослава Пікузи. До війни чоловік працював над такими популярними проєктами, як "Холостяк", "МайстерШеф" та багатьма іншими.