У боях під Бахмутом загинув декоратор-постановник з СТБ: працював над "Холостяком" і не лише

Чоловік пішов на війну добровольцем у березні 2022 року

Щодня війни з російськими окупантами коштує Україні життя людей, гинуть наші захисники та мирні жителі. У боях за Бахмут обірвалося життя Ярослава Пікузи з Ірпеня. До війни він був декоратором-постановником на каналі СТБ, працював над такими популярними проектами як "Холостяк", "МайстерШеф" та багатьма іншими.

Про його загибель повідомили колеги.

Ярослав Пікуза працював декоратором-постановником команди Starlight Media із 2019 року. Брав участь у таких проектах: "Холостяк" та "Холостячка", "Супермама", "МайстерШеф", "Зважені та щасливі", "Битва екстрасенсів", "Хата на тата" та інших.

Воїн звільняв рідний Ірпінь

Чоловік пішов на війну добровольцем у березні 2022 року. Спочатку захищав від окупантів Київську область, брав участь у боях за рідний Ірпінь.

Ярослав узяв до рук зброю одразу після повномасштабного вторгнення

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що Ярослав був солдатом, навідником другого механізованого відділення першого механізованого взводу механізованої роти військової частини А4247. Загинув захисник 26 червня неподалік села Іванівське Бахмутського району Донеччини.

Через місяць Ярославу мало виповнитися 40 років. У нього залишилися дружина та 9-річний син.

Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув художник та шеф-кухар зі Львова Андрій Гудима, у нього залишилася маленька дочка.