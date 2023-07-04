"Чому тато не відповідає?": на війні загинув художник та шеф-кухар зі Львова, у нього залишилася донька

Життя військового обірвалося 2 липня

У важких боях під Бахмутом загинув художник, шеф-кухар та блогер зі Львова Андрій Гудима, який захищав свою Батьківщину у лавах ЗСУ. Удома у захисника залишилася дочка Юлія.

Про загибель воїна на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Уляна Сурмай.

"Все, про що я молилась в останні дні — щоб ти з‘явився у мережі. Щоб почитав повідомлення і переглянув фоточки від Юляшки, на які вона чекала відповідей і постійно питала — "чого тато не відповідає?". Побачив скріни наших з нею переписок, від яких ти б посміхнувся, і тобі б стало так тепло на серці. Але там застигло — востаннє у п’ятницю, о 01.07", — написала вона.

На сторінці "Видавництво Старого Льова", з якою співпрацював військовий, також висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого бійця. Наразі видавництво готує до виходу книгу Андрія.

"Андрій Гудима став і частиною родини Старого Льова. Видавництво готує до друку неймовірну книгу Андрія, іронічну та глибоку — "69 спецій для серця" у художньому оформленні Світлани Фесенко", — йдеться у повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, Гудима раніше був також шеф-кухарем ресторанів "Open. Швидкий ресторан" та "Re:bro. Пивний ресторан здорового харчування".

Брат військового повідомив, що прощання із захисником відбудеться 6 липня об 11:00 у Гарнізонному храмі апостолів Петра та Павла (вул. Театральна, 11). Його поховають на Личаківському цвинтарі (Марсове Поле) о 12:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині в боях з окупантами загинув 43-річний військовий, батько чотирьох дітей з Чернігова В’ячеслав Анопрієнко. Чоловіка не хотіли брати на службу, оскільки він багатодітний батько, але він все ж таки вирушив воювати добровольцем.