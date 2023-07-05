Зам командира "Альфи" СБУ та брат Героя України: у Чернівцях попрощалися із загиблим підполковником

Близькі та колеги загиблого запам’ятали його як виняткового професіонала та справжнього героя

У Чернівцях попрощалися з українським військовим, підполковником, заступником командира "Альфи" управління СБУ області Глібом Лакустою. Український військовий загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"Він був винятковим професіоналом і справжнім героєм. Це гордість нашої Армії. Нехай пам’ять про Героя буде вічною, а помста – жорстокою! Співчуття братові, Герою України Олегу Лакусті та побратимам-альфівцям", — сказав він.

Зазначається, що прощання з воїном відбувалося сьогодні, 5 липня, з 12:00 до 14:00 у приміщенні "Юність Буковини", а похорон — з 14:00 до 15:00 на Алеї Слави Чернівців.

Водночас інструктор у Тренінговому Центрі ГУНП у Чернівецькій області Юрій Отрубчак на своїй сторінці написав наступне:

"Вчора (3 липня, — Ред.), близько 18 години, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув заступник командира Альфи УСБУ в Чернівецькій області підполковник Гліб Лакуста. Знав особисто Гліба як дуже порядну і надійну людину, хорошого сина, брата і батька, офіцера та тренера, відданого своїй справі, на слово якого можна було завжди покластися. Таким він і залишиться у мене в пам’яті".

Варто додати, що брат Гліба – Герой України Олег Лакуста. Він понад 20 років служить у поліції та керує спецпідрозділом КОРД в області. На початку повномасштабної війни він у складі полку спецпризначення "Сафарі" виконував бойові завдання у Київській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув український військовий, художник та шеф-кухар Андрій Гудима. У чоловіка залишилася дочка Юлія.