Хто виграв "МастерШеф": став відомий переможець сезону "Професіонали-4"

Сезон проєкту знімався в умовах війни, найкращого серед професійних кулінарів уже визначено

Підійшов до завершення популярний кулінарний проєкт "МастерШеф" на телеканалі СТБ. Четвертий сезон під назвою "Професіонали" знімали за умов російсько-української війни. Переможцем "МастерШефа" у 2023 році став Артем Кабулахін.

Як повідомляє "Телеграф", у фіналі програми змагалися три кулінари – Артем Кабулахін, Іван Іванчук та Антон Гільчук. Першість судді — Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська — віддали Артему Кабулахіну. Переможець отримує грошовий приз.

Переможець "МастерШеф" 2023

Останній випуск "Професіонали-4" вийшов в ефір у суботу, 17 червня 2023 року. За підсумками фінального змагання перемогу здобув кухар із Київської області Артем Кабулахін.

Талановитому кулінару вдалося випередити Антона та Івана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у п’ятірку найкращих четвертого сезону "МастерШефа" пройшли Артем Кабулахін, Іван Іванчук, Антон Гільчук, Олександр Гриценко та Олексій Шуляченко. Останні два залишили передачу за крок до суперфіналу.

Нагадаємо, у попередньому сезоні перше місце посів юний талановитий кухар Олександр Цвігун. "Битву сезонів" знімали до повномасштабного російського вторгнення, але останні випуски транслювали вже після 24 лютого 2022 року.