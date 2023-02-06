Дата прем’єри четвертого сезону шоу "МастерШеф": чим дивуватимуть професіонали (фото, відео)

Стали відомі подробиці про новий сезон популярного в Україні кулінарного шоу

У грудні минулого року завершився показ знятої до повномасштабної війни "Битви сезонів" проєкту "МастерШеф", у якому переміг Олександр Цвігун. І вже незабаром стартує новий сезон – "МастерШеф. Професіонали-4". Дата виходу – 11 лютого 2023 року.

Про це повідомляється на сайті телеканалу СТБ, який транслює передачу. Зйомки проходили в умовах війни, тому інколи їх відкладали через повітряну тривогу. У складі суддів ті самі обличчя — шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3 сезону проєкту Ольга Мартиновська.

Так, творці анонсують багато цікавих моментів та прикладний характер майбутніх передач. За словами креативного продюсера проєкту Володимира Турича, кулінари активно використовуватимуть доступні для українців продукти, створюючи з найпростішого немислимі шедеври кухні. Більше того, учасники покажуть, як готувати за умов відключення електрики й інших комунікацій.

Дата виходу "МастерШеф. Професіонали-4" у 2023 році

Перший випуск нового сезону "МастерШеф" вийде о 19.00 на телеканалі СТБ у суботу 11 лютого. Вже відомі деякі подробиці про майбутніх учасників. Так, на кастинг прийшов талановитий сировар — хлопець сам вигадує, розробляє технології та виробляє сири. А ще спробує свої кулінарні сили фанатка Ектора: дівчина навіть вивчила іспанську мову, щоб мати можливість спілкуватися з кумиром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СТБ хотів запустити проєкт "Вагітна в 16", проте нарвався на жорстку критику з боку громадськості. Після резонансу продюсери здали назад.