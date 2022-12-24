Визначився переможець проєкту "МастерШеф": хто виграв "Битву сезонів"

За крок до суперфіналу шоу залишив один із фаворитів глядачів

У суботу, 24 грудня, на телеканалі СТБ відбувся фінал кулінарного проєкту "МастерШеф", який був знятий до початку повномасштабної війни та транслювався з січня цього року. У "Битві сезонів" зійшлися учасники минулих частин програми, щоб визначити найкращого з найкращих. Переможець "МастерШеф. Битва сезонів" у 2022 році – Олександр Цвігун.

Як повідомляє "Телеграф", в останньому випуску цього сезону за перемогу боролися чотири кухарі – Олександр Цвігун, Олександр Білодєд, Владислав Міцкевич та Вадим Бжезінський (відоміший шанувальникам шоу як Пава). Останній за крок до суперфіналу залишив проєкт.

Традиційно всі учасники підготували авторський сет, який оцінювала трійка суддів – шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3 сезону проєкту Ольга Мартиновська. Цвигун створював вишукані страви, використовуючи локальні продукти, Міцкевич вигадав меню у французькому стилі, а Білодід кулінарно переосмислив улюблену їжу зі свого дитинства. За рішенням журі, найкращим став Олександр Цвігун.

Що відомо про переможця "МастерШеф. Битва сезонів"

Олександр Цвігун ― талановитий кулінар із Ірпеня. Досяг перших кулінарних висот у досить юному віці. Коли йому було 19 років, поїхав до Польщі, де став сушефом. Юний професіонал став фіналістом на "Мастер-Шеф. Професіонали-2". Ставить за мету розвивати українську кухню та використовувати сучасні техніки у приготуванні локальних продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на каналі СТБ транслюється романтичне реаліті "Холостяк", навколо якого постійно виникають скандали. Одна з ексучасниць актриса Вікторія Варлей після вильоту з шоу заявила про неправдивий монтаж і "вирізані сцени".