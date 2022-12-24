Определился победитель проекта "МастерШеф": кто выиграл "Битву сезонов"

За шаг до суперфинала шоу оставил один из фаворитов зрителей

В субботу, 24 декабря, на телеканале СТБ состоялся финал кулинарного проекта "МастерШеф", который был снят до начала полномасштабной войны и транслировался с января нынешнего года. В "Битве сезонов" сошлись участники прошлых частей программы, чтобы определить лучшего из лучших. Победитель "МастерШеф. Битва сезонов" в 2022 году – Александр Цвигун.

Как сообщает "Телеграф", в последнем выпуске этого сезона за победу боролись четыре повара – Александр Цвигун, Александр Белодед, Владислав Мицкевич и Вадим Бжезинский (более известный поклонникам шоу как Пава). Последний за шаг до суперфинала покинул проект.

Традиционно все участники подготовили авторский сет, которое оценивала тройка судей — шеф-повар Эктор Хименес-Браво, шеф-повар Владимир Ярославский и победительница 3 сезона проекта Ольга Мартыновская. Цвигун создавал изысканные блюда, используя локальные продукты, Мицкевич придумал меню в французском стиле, а Белодед кулинарно переосмыслил любимую еду из своего детства. По решению жюри, лучшим стал Александр Цвигун.

Что известно о победителе "МастерШеф. Битва сезонов"

Александр Цвигун ― талантливый кулинар из Ирпеня. Достиг первых кулинарных высот в достаточно юном возрасте. Когда ему было 19 лет, уехал в Польшу, где стал су-шефом. Юный профессионал стал финалистом на "МастерШеф. Профессионалы-2". Ставит за цель развивать украинскую кухню и использовать современные техники в приготовлении локальных продуктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на канале СТБ транслируется романтичное реалити "Холостяк", вокруг которого то и дело возникают скандалы. Одна из экс-участниц актриса Виктория Варлей после вылета из шоу заявила о неправдивом монтаже и "вырезанных сценах".