Дата премьеры четвертого сезона шоу "МастерШеф": чем будут удивлять профессионалы (фото, видео)

Стали известны подробности о новом сезоне популярного в Украине кулинарного шоу

В декабре прошлого году завершился показ снятой до полномасштабной войны "Битвы сезонов" проекта "МастерШеф", в котором победил Александр Цвигун. И уже вскоре стартует новый сезон – "МастерШеф. Профессионалы-4". Дата выхода – 11 февраля 2023 года.

Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ, который транслирует передачу. Съемки проходили в условиях войны, поэтому иногда их откладывали из-за воздушной тревоги. В составе судей все те же лица — шеф-повар Эктор Хименес-Браво, шеф-повар Владимир Ярославский и победительница 3 сезона проекта Ольга Мартыновская.

Так, создатели анонсируют много интересных моментов и прикладной характер будущих передач. По словам креативного продюсера проекта Владимира Турича, кулинары будут активно использовать доступные для украинцев продукты, создавая из самого простого немыслимые шедевры кухни. Более того, участники покажут, каково готовить в условиях отключения электричества и других коммуникаций.

Дата выхода " МастерШеф. Профессионалы-4" в 2023 году

Первый выпуск нового сезона "МастерШеф" выйдет в 19:00 на телеканале СТБ в субботу 11 февраля. Уже известны некоторые подробности о будущих участниках. Так, на кастинг пришел талантливый сыровар — парень сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. А еще попробует свои кулинарные силы фанатка Эктора: девушка даже выучила испанский язык, чтобы иметь возможность общения с кумиром.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СТБ хотел запустить проект "Беременна в 16", однако нарвался на жесткую критику со стороны общественности. После резонанса продюсеры пошли на попятную.