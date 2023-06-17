Кто выиграл "МастерШеф": стал известен победитель сезона "Профессионалы-4"

Сезон проекта снимался в условиях войны, лучший среди профессиональных кулинаров уже определен

Подошел к завершению популярный кулинарный проект "МастерШеф" на телеканале СТБ. Четвертый сезон под названием "Профессионалы" снимали в условиях российско-украинской войны. Победителем "МастерШефа" в 2023 году стал Артем Кабулахин.

Как сообщает "Телеграф", в финале программы соревновались три кулинара – Артем Кабулахин, Иван Иванчук и Антон Гильчук. Первенство судьи — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская — отдали Артему Кабулахину. Победитель получает денежный приз.

Победитель "МастерШеф" 2023

Последний выпуск "Профессионалы-4" вышел в эфир в субботу, 17 июня 2023 года. По итогам финального состязания, победу одержал повар из Киевской области Артем Кабулахин.

Талантливому кулинару удалось опередить Антона и Ивана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятерку лучших четвертого сезона "МастерШефа" прошли Артем Кабулахин, Иван Иванчук, Антон Гильчук, Александр Гриценко и Алексей Шуляченко. Последние два покинули передачу за шаг до суперфинала.

Напомним, в предыдущем сезоне первое место занял юный талантливый повар Александр Цвигун. "Битву сезонов" снимали до полномасштабного российского вторжения, но последние выпуски транслировали уже после 24 февраля 2022 года.