Когда финал "МастерШеф. Профессионалы-4": дата и главные претенденты на победу

Симпатии зрителей разделились среди пятерки кулинаров, но победителем "МастерШеф" станет только один из них

Не успела отгреметь "Битва сезона" популярного кулинарного проекта "МастерШеф" на телеканале СТБ, как уже подходит к финалу сезон "Профессионалы-4". Имя победителя станет известно уже в ближайшие выходные.

Кто сражается за первое место в программе "МастерШеф" — узнайте в материале "Телеграфа". Финал можно посмотреть в эфире СТБ в 19:00 в субботу, 17 июня 2023 года.

Популярное шоу "МастерШеф" — украинская версия британского кулинарного формата, показывается в нашей стране с 2011 года. Четвертый сезон "Профессионалов" снимали в условиях российско-украинской войны. Проект популяризует традиции украинской кухни. Победитель, которого определяют судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская, получает 1 млн грн.

Финалисты "МастерШеф. Профессионалы-4"

В кулинарном состязании сойдутся пять участников. В 2023 году финал будет мужским. Кто претендует на звание победителя?

Алексей Шуляченко – повар-тиктокер из Харькова. По мнению судей, показал на проекте огромный прогресс.

Алексей Шуляченко

Антон Гильчук – яркий участник, одесский шеф. Запомнился необычными презентациями блюд и не самым простым характером (в одном из эпизодов разбил стеклянную дверь в павильоне).

Антон Гильчук

Иван Иванчук – один из фаворитов проекта. Является бренд-шефом четырех кафе в Черновцах.

Иван Иванчук

Артем Кабулахин – еще один претендент на победу в шоу. Шеф-повар столичного заведения не раз показал блестящий результат в конкурсах на проекте.

Артем Кабулахин

Александр Гриценко – талантливый шеф-повар из Киева. Покорил поклонников "МастерШефа" своим чувством юмора.

Александр Гриценко

Ранее "Телеграф" сообщал, что съемки нового сезона "МастерШеф" проходили не без сложностей. Иногда приходилось приостанавливать процесс из-за воздушной тревоги.