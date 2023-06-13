Коли фінал "МастерШеф. Професіонали-4": дата та головні претенденти на перемогу

Симпатії глядачів розділилися серед п’ятірки кулінарів, але переможцем "МастерШеф" стане лише один із них

Не встигла відгриміти "Битва сезону" популярного кулінарного проєкту "МастерШеф" на телеканалі СТБ, як уже наближається до фіналу сезон "Професіонали-4". Ім’я переможця стане відоме вже найближчими вихідними.

Хто бореться за перше місце у програмі "МастерШеф" — дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Фінал можна переглянути в ефірі СТБ о 19:00 у суботу, 17 червня 2023 року.

Популярне шоу "МастерШеф" — українська версія британського кулінарного формату, що показується в нашій країні з 2011 року. Четвертий сезон "Професіоналів" знімали за умов російсько-української війни. Проєкт популяризує традиції української кухні. Переможець, якого визначають судді Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська, отримує 1 млн грн.

Фіналісти "МастерШеф. Професіонали-4"

У кулінарному змаганні зійдуться п’ять учасників. В 2023 році фінал буде чоловічим. Хто претендує на звання переможця?

Олексій Шуляченко – кухар-тіктокер із Харкова. На думку суддів, показав на проєкті величезний прогрес.

Олексій Шуляченко

Антон Гільчук – яскравий учасник, одеський шеф. Запам’ятався незвичайними презентаціями страв і не найпростішим характером (в одному з епізодів розбив скляні двері у павільйоні).

Антон Гільчук

Іван Іванчук – один із фаворитів проєкту. Є бренд-шефом чотирьох кафе у Чернівцях.

Іван Іванчук

Артем Кабулахін – ще один претендент на перемогу у шоу. Шеф-кухар столичного закладу неодноразово показав блискучий результат у конкурсах на проєкті.

Артем Кабулахін

Олександр Гриценко – талановитий шеф-кухар із Києва. Підкорив шанувальників "МастерШефа" своїм почуттям гумору.

Олександр Гриценко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зйомки нового сезону "МастерШеф" проходили не без складнощів. Іноді доводилося зупиняти процес через повітряну тривогу.