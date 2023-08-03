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"Хто зверху" з новим ведучим: коли вийде на екрани перший випуск

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Замість Притули вести шоу із Лесею Нікітюк буде Богдан Буше Новина оновлена 03 серпня 2023, 12:11
Замість Притули вести шоу із Лесею Нікітюк буде Богдан Буше. Фото instagram.com/novy_channel

"Новий канал" назвав дату прем’єри програми "Хто зверху"

Новий сезон шоу "Хто зверху", в якому замінили ведучого після відходу Сергія Притули, стартує вже цієї осені. Команду жінок та чоловіків очолять Леся Нікітюк і Богдан Буше.

Як повідомляє "Новий канал" на своїй сторінці в Instagram, перший випуск програм "Хто зверху" вийде на екрани о 20:00 14 вересня 2023 року. Передача транслюватиметься щочетверга.

Так, 12 сезон "Хто зверху" знято в умовах повномасштабної російсько-української війни. За словами творців, нові випуски покажуть незламність українського народу. Дата прем’єри — четвер 14 вересня 2023 року, о 20:00 на "Новому каналі".

"Ведучі, гості та всі, хто доклав зусиль для створення нового сезону легендарного шоу, мали на меті одне — подарувати трішки простого щастя та посмішку українцям", — йдеться у повідомленні "Нового каналу".

Як повідомляв "Телеграф", новим ведучим "Хто зверху" став Богдан Шелудяк — блогер, актор, зірка "Києва вдень і вночі", відомий як Богдан Буше. На пошуки капітана чоловічої команди у продюсерів пішов місяць. Канал шукав нове обличчя, а не "другого Притулу".

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#Новий канал #Леся Никитюк #Хто зверху