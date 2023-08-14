Знімають у Польщі: відома дата виходу нового сезону "Голосу країни" (відео)

Популярний в Україні пісенний проєкт вперше отримав саундтрек

Під час повномасштабної війни українці продовжують запускати популярні ТБ-шоу. У вересні очікується прем’єра "Хто зверху" на "Новому каналі", а ось "1+1" покаже новий сезон "Голосу країни". Проєкт знімається у Польщі.

Як повідомляє сторінка шоу в Instagram, "європейський сезон" шоу "Голос країни" вийде на екрани 3 вересня 2023 року. Традиційно випуски транслюватимуться на "1+1" по неділях о 21:00.

В понеділок, 14 серпня опубліковано промовідео до нового сезону. У ролику судді "Голосу країни" крокують київським залізничним вокзалом. Нагадаємо, в 13 сезоні команду тренерів формують співак Артем Півоваров, співачка Надя Дорофєєва, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та продюсер Іван Клименко. Незмінні ведучі шоу — Катерина Осадча і Юрій Горбунов.

Вперше в історії проєкту презентовано саундтрек. Прем’єру пісні під назвою "Голос країни" організатори обіцяють незабаром. "Голос надій, сміливих мрій — вічно живий": йдеться у композиції.

Зйомки проєкту відбуваються за всебічної підтримки одного з найбільших польських мовників. Знімальний майданчик розташували в Варшаві. В новому сезоні взяли участь 60 виконавців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні телеканал СТБ покаже новий сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Зйомки відбувалися в умовах війни, але продюсерам вдалося зібрати талановитих кухарів-аматорів з різних міст України.