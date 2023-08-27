"Подозрительный" символ на шортах Усика переполошил сеть: что он значит и есть ли в нем связь с российскими националистами

Символ на шортах украинского боксера переполошил сеть

В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA-Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе во второй раз. Однако в сети заметили неладное и обратили внимание на символ на шортах боксера.

Так в некоторых telegram-каналах отметили, что символика очень сильно напоминает знаки, которые используют российские неонацистские организации, воюющие против Украины.

Информация об этом также была обнародована в ряде СМИ.

В сообщении указано, что такой символ использует организация "Сорок сороков", которая основана приверженцами идеи российского неонацизма композитором Андреем Кормухиным и спортсменом Владимиром Носовым, и позиционирующая себя как объединение православных с активной позицией.

Андрей Кормухин

Впрочем, переживать по поводу совпадения символики рано, как и раздувать по этому поводу скандал, поскольку этот символ "ΑΩ" или "αω" (Альфа и Омега) используется в христианской иконографии более 1,5 тысячи лет.

В частности этот символ используется в качестве одного из символов Бога в христианстве, а его значение было описано еще в Книге Откровения Иоанна Богослова.

"Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний" (Откр. 22:12, 13).

Символ "ΑΩ" является одним из наиболее древних и важных в иконографии, а встречается он даже на монетах времен Римской империи 350-х годов.

Стоит отметить, что Усик известен за свою глубокую приверженность православию, а потому часто использует подобного рода символику в своих образах. Например, с подобным знаком он выходил на бой против Энтони Джошуа.

К слову, вселенский патриарх Варфоломей рассказывал, что для россии православие является лишь способом продвижения националистической идеологии, а российская церковь в этом играет активную роль. Поэтому не удивительно, что путинские неонацисты часто используют христианскую символику для обозначения принадлежности к этим движениям.

То же самое использует и российская пропаганда, которая даже оправдывает свое вторжение в Украину "борьбой с сатанистами".