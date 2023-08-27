Удар ниже пояса, нокдаун и нокаут: ключевые моменты боя Усик - Дюбуа (видео)

Чемпионский бой завершился досрочно

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) украинский боксер Александр Усик (21-0, 13 КО) победил британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Ключевым эпизодом поединка стал удар ниже пояса. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой проходил в невысоком темпе, однако все изменилось в начале пятой 3-минутки, когда Дюбуа нанес удар чемпиону ниже пояса. Александр упал от боли и долгое время приходил в себя.

После инцидента Усик "включился" и начал все чаще попадать по претенденту. В концовке 8 раунда Александр серией ударов заставил соперника опуститься на колено — был отсчитан нокдаун. Претендент поднялся и тут же прозвенел спасительный для него гонг.

Все решилось в 9-м раунде. Усик в середине 3-минутки неожиданно выбросил правый джеб — британец тут же упал. Рефери, увидев состояние Даниеля, остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Британская сторона считает, что Усик в 5-м раунде симулировал, а скандальный удар якобы был нанесен по правилам бокса.

"Телеграф" вел трансляцию вечера бокса Усик — Дюбуа. В рамках шоу украинцы выиграли три из четырех чемпионских поединков. Главным разочарованием дня стало безвольное поражение Дмитрия Митрофанова.