Удар нижче пояса, нокдаун та нокаут: ключові моменти бою Усик — Дюбуа (відео)

Чемпіонський бій завершився достроково

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) український боксер Олександр Усик (21-0, 13 КО) переміг британця Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Ключовим епізодом поєдинку став удар нижче пояса. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій проходив у невисокому темпі, проте все змінилося на початку п’ятої 3-хвилинки, коли Дюбуа завдав удару чемпіону нижче пояса. Олександр впав від болю і довгий час приходив до тями.

Після інциденту Усик "включився" і почав все частіше попадати по претенденту. Наприкінці 8 раунду Олександр серією ударів змусив суперника опуститися на коліно — рефері відрахував нокдаун. Претендент підвівся і відразу продзвенів рятівний для нього гонг.

Все вирішилося у 9-му раунді. Усик у середині 3-хвилинки несподівано викинув правий джеб — британець відразу впав. Рефері побачивши стан Даніеля, зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Британська сторона вважає, що Усик у 5-му раунді симулював, а скандальний удар нібито було завдано за правилами боксу.

"Телеграф" вів трансляцію вечора боксу Усик — Дюбуа. У рамках шоу українці виграли три із чотирьох чемпіонських поєдинків. Головним розчаруванням дня стала безвольна поразка Дмитра Митрофанова.