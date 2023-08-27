"Підозрілий" символ на шортах Усика переполошив мережу: що він означає і чи є в ньому зв’язок з російськими націоналістами

Символ на шортах українського боксера переполошив мережу

У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив титули WBA-Super, IBF, IBO та WBO у надважкій вазі вдруге. Однак у мережі помітили недобре і звернули увагу на символ на шортах боксера.

Так, у деяких telegram-каналах зазначили, що символіка дуже сильно нагадує знаки, які використовують російські неонацистські організації, що воюють проти України.

Інформація про це також була оприлюднена у низці ЗМІ.

У повідомленні вказано, що такий символ використовує організація "Сорок сороків", яка започаткована прихильниками ідеї російського неонацизму композитором Андрієм Кормухіним та спортсменом Володимиром Носовим, і позиціонує себе як об’єднання православних з активною позицією.

Андрій Кормухін

Втім, переживати з приводу збігу символіки рано, як і роздмухувати скандал, оскільки цей символ "ΑΩ" або "αω" (Альфа і Омега) використовується в християнській іконографії понад 1,5 тисячі років.

Зокрема цей символ використовується як один із символів Бога в християнстві, а його значення було описано ще в Книзі Одкровення Іоанна Богослова.

"Я є Альфа і Омега, початок і кінець, Перший і Останній" (Одкр. 22:12, 13).

Символ "ΑΩ" є одним із найдавніших і найважливіших в іконографії, а зустрічається він навіть на монетах часів Римської імперії 350-х років.

Варто відзначити, що Усик відомий за свою глибоку відданість православ’ю, а тому часто використовує подібну символіку у своїх образах. Наприклад, з подібним знаком він виходив на бій проти Ентоні Джошуа.

До речі, вселенський патріарх Варфоломій розповідав, що для росії православ’я є лише способом просування націоналістичної ідеології, а російська церква у цьому відіграє активну роль. Тому не дивно, що путінські неонацисти часто використовують християнську символіку для позначення приналежності до цих рухів.

Те саме використовує і російська пропаганда, яка навіть виправдовує своє вторгнення в Україну "боротьбою із сатаністами".