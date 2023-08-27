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До мурашок: Олена Омаргалієва виконала гімн України перед боєм Усика (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Усик та Дюбуа вирішують долю чемпіонських поясів. Новина оновлена 27 серпня 2023, 00:45
Усик та Дюбуа вирішують долю чемпіонських поясів.. Фото boxingphotos.pl

Українець проводить другий захист титулів

Український чемпіон Олександр Усик у ніч проти 27 серпня проводить бій проти британця Даніеля Дюбуа. Перед поєдинком відбулася важлива подія – виконання гімну України. Головну композицію країни виконала співачка Олена Омаргалієва.

Зазначимо, що бій відбувається у Вроцлаві (Польща) на однойменному стадіоні.

Якщо Усик переможе, він матиме можливість вийти в ринг за статус абсолютного чемпіона світу.

Цікаво, що батько Олени Омаргалієвої – колишній голова Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв. Він є відомим українським бізнесменом.

Перед стартом вечора боксу Василь Чеботар здобув ефектну перемогу нокаутом, після чого його наслідував Даніель Лапін. Також чергову перемогу у рингу святкував непереможений український боксер Денис Берінчик.

"Телеграф" раніше писав про те, де і коли дивитися чемпіонський бій супертяжів. Водночас букмекери оцінили шанси Олександра та Даніеля у чемпіонському поєдинку.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Даніел Дюбуа