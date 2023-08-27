До мурашек: Алена Омаргалиева исполнила гимн Украины перед боем Усика (видео)

Украинец проводит вторую защиту титулов

Украинский чемпион Александр Усик в ночь на 27 августа проводит бой против британца Даниэля Дюбуа. Перед поединком произошло важное событие — исполнение гимна Украины. Главную композицию страны исполнила украинская певица Алена Омаргалиева.

Отметим, что бой проходит во Вроцлаве (Польша) на одноименном стадионе.

Если Усик победит, у него будет возможность выйти в ринг за статус абсолютного чемпиона мира.

Онлайн-трансляция вечера бокса Усик — Дюбуа

Интересно, что отец Алены Омаргалиевой — бывщий председатель Черкасской ОГА Константин Омаргалиев. Он является известным украинским бизнесменом.

Перед стартом вечера бокса Василий Чеботарь добыл эффектную победу нокаутом, после чего его примеру последовал Даниэль Лапин. Также очередную победу в ринге праздновал непобежденный украинский боксер Денис Беринчик.

"Телеграф" ранее писал о том, где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей. В то же время букмекеры оценили шансы Александра и Даниеля в чемпионском поединке.