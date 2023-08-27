У Усика можуть відібрати перемогу? Дюбуа оскаржить результат бою

Британська сторона подасть протест

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбувся великий вечір професійного боксу, у головному поєдинку якого український боксер Олександр Усик (21-0, 13 КО) переміг британця Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Британська сторона вважає себе "пограбованою" через скандальний момент у 5-му раунді.

Промоутер Дюбуа Френк Уоррен заявив, що у його підопічного вкрали перемогу, передає boxingscene. Так само вважає Дюбуа. Крім того, Уоррен додав, що подасть апеляцію на результат бою, а також зажадав негайного реваншу.

"У нього вкрали перемогу, удар прийшовся по резинці трусів. Як би я хотів, щоб повтор цього моменту вивели на великий екран — тоді всі в цьому переконалися.

Він працював над цим ударом протягом усього тренувального табору. Ми знали, що захист корпусу – це його слабка сторона. Рефері припустився помилки.

Мені подобається Усик, але суддівство було упередженим. Це нонсенс, справжнє неподобство", – заявив Уоррен.

"Я не думаю, що це був удар нижче пояса! Мене обдурили й позбавили перемоги", — сказав Даніель.

Нагадаємо, на початку п’ятої 3-хвилинки Дюбуа вдарив Усика нижче пояса. Рефері призупинив поєдинок, щоб українець відновився. Британці наполягають на тому, що удар було завдано за правилами боксу, а тому суддя мав розпочати відлік нокдауну. Зважаючи на те, що Олександр лежав на канвасі кілька хвилин, вони впевнені, що Дюбуа мав перемогти нокаутом.

Зазначимо, на сайті "Телеграф" доступне повне відео бою Усик — Дюбуа, а також найкращі моменти інших поєдинків шоу в Польщі.