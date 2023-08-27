У Усика могут отобрать победу? Дюбуа оспорит результат боя

Британская сторона подаст протест

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого украинский боксер Александр Усик (21-0, 13 КО) победил британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Британская сторона считает себя "ограбленной" из-за скандального момента в 5-м раунде.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что у его подопечного украли победу, передает boxingscene. Так же считает и Дюбуа. Кроме того Уоррен добавил, что подаст апелляцию на результат боя, а также потребовал незамедлительного реванша.

"У него украли победу, удар пришелся по резинке трусов. Как бы я хотел, чтобы повтор этого момента вывели на большой экран – тогда бы все в этом убедились.

Он работал над этим ударом на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы знали, что защита корпуса – это его слабая сторона. Рефери допустил ошибку.

Мне нравится Усик, но судейство было предвзятым. Это нонсенс, настоящее безобразие", – заявил Уоррен.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы", — сказал Даниель.

Напомним, в начале пятой 3-минутки Дюбуа ударил Усика ниже пояса. Рефери приостановил поединок, чтобы украинец восстановился. Британцы настаивают на том, что удар был нанесен по правилам бокса, а потому судья должен был начать отсчет нокдауна. Учитывая, что Александр лежал на канвасе несколько минут, они уверенны, что Дюбуа должен был победить нокаутом.

Отметим, на сайте "Телеграф" доступно полное видео боя Усик — Дюбуа, а также лучшие моменты других поединков шоу в Польше.