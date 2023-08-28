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Андре Тан показал, как выглядел в начале карьеры: фото дизайнера с шевелюрой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинский дизайнер Андре Тан Новость обновлена 28 августа 2023, 17:45
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото instagram.com/andre_tan_official

После развода мужчина сделал операцию по пересадке волос

Известный украинский дизайнер Андре Тан, настоящее имя которого Андрей Тищенко, поделился с поклонниками архивным фото, на котором он еще молодой и с шевелюрой. Недавно мужчина показал редкие фото дочери, а сегодня позабавил подписчиков собой.

Дизайнер выложил в сторис Инстаграма снимок, сделанный еще до своего развода с предпринимательницей Алиной Харечко и операции по пересадке волос. В 2022 году в интервью программы "Неймовірна правда про зірок" канала СТБ Андре Тан признался, что обратился к хирургам из-за проблем с облысением, которые у него начались с 23 лет. Операция по пересадке волос тогда стоила звезде около 3 тысяч долларов (около 113 тысяч грн по нынешнему курсу).

"Я начал терять свои волосы из-за большого количества тестостерона. И соответственно, мне нужно было что-то делать", — рассказал дизайнер в программе "Зірковий шлях".

андре Тан
Андре Тан в молодости мог похвастаться пышною шевелюрой

В этот период модельер появлялся на мероприятиях в различных головных уборах: то в шляпе, то в кепке или берете. Все для того, чтобы скрыть область облысения и следы операции по пересадке волос.

"Это очень больно. Операция длится девять часов. Самое главное – послеоперационный период. Ты не чувствуешь своей головы около месяца", — поделился Андре Тан в программе СТБ.

андре Тан
Дизайнер страдал от облысения не один год
андре Тан
андре тан
Сейчас Андре Тан больше не страдает от облысения

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