Какие джинсы одеть осенью 2023-ого: Андре Тан назвал пять трендов (фото)

Дизайнер отметил, что не стоит бояться низкой посадки

Если вы выбираете хорошие джинсы, вы вкладываете свои средства в надежную инвестицию. Джинсы, помимо своего удобства, являются незаменимыми элементами стильных образов и, конечно же, они позволяют легко менять свой внешний вид. Рассмотрим, какие модели джинсов актуальны в 2023 году.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о 5 самых главных трендах джинсов, которые точно будут на пике популярности предстоящей осенью.

1. Джинсы с низкой посадкой

Это те же джинсы с пониженной посадкой, которые недавно считались устаревшими. Не бойтесь низкой талии – она выглядит очень стильно, если правильно сочетать ее с другими вещами.

2. Прямые джинсы

Это модель, которая всегда актуальна, подходит всем и всегда выглядит стильно. Это вечная классика, которую обязательно следует иметь в своем гардеробе.

3. Мешковатые джинсы

Широкие джинсы свободного кроя, хоть и не являются новой модной волной, все же остаются абсолютными фаворитами этого сезона. Здесь есть выбор между карго, палаццо и моделями "мамс". Ассортимент очень широк.

4. Печворк

Джинсы в стиле "деним на деним" получили новый толчок благодаря популярности экологических установок, повлекших возрождение этого направления. Многие модные бренды пытаются использовать остаточные ткани и подержанные изделия для создания совершенно новых вещей.

5. Цветные джинсы

Помимо традиционных оттенков джинсов, таких как голубой, синий и серый, в новых коллекциях можно увидеть разноцветный деним. Это придаст яркости, любопытство и полностью разнообразит ваши образы.

Ранее Андре Тан рассказал о модных антитрендах 2023 года. Забудьте про джинсы в облепку и кричащие принты.