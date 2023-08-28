Андре Тан показав, який мав вигляд на початку кар’єри: фото дизайнера із шевелюрою

Після розлучення чоловік зробив операцію з пересадки волосся

Відомий український дизайнер Андре Тан, справжнє ім’я якого Андрій Тищенко, поділився з шанувальниками архівним фото, на якому він ще молодий і з шевелюрою. Нещодавно чоловік показав рідкісні фото доньки, а сьогодні потішив підписників собою.

Дизайнер виклав у сторіс Інстаграму знімок, зроблений ще до свого розлучення з підприємницею Аліною Харечко та операції з пересадки волосся. У 2022 році в інтерв’ю програми "Неймовірна правда про зірок" каналу СТБ Андре Тан зізнався, що звернувся до хірургів через проблеми з облисінням, які почалися з 23 років. Операція з пересадки волосся тоді коштувала зірці близько 3 тисяч доларів (близько 113 тисяч грн за нинішнім курсом).

"Я почав втрачати своє волосся через велику кількість тестостерону. І відповідно, мені потрібно було щось робити", — розповів дизайнер у програмі "Зірковий шлях".

Андре Тан у молодості міг похвалитися пишною шевелюрою

У цей період модельєр з’являвся на заходах у різних головних уборах: то в капелюсі, то в кепці чи береті. Все для того, щоб приховати область облисіння та сліди операції з пересадки волосся.

"Це дуже боляче. Операція триває дев’ять годин. Найголовніше – післяопераційний період. Ти не відчуваєш своєї голови близько місяця", — поділився Андре Тан у програмі СТБ.

Дизайнер страждав від облисіння не один рік

Зараз Андре Тан більше не страждає від облисіння

Раніше Андре Тан розповів своїм шанувальницям, які джинси будуть модними восени 2023 року. Названо 5 трендів.