Андре Тан показав, який мав вигляд на початку кар’єри: фото дизайнера із шевелюрою
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Після розлучення чоловік зробив операцію з пересадки волосся
Відомий український дизайнер Андре Тан, справжнє ім’я якого Андрій Тищенко, поділився з шанувальниками архівним фото, на якому він ще молодий і з шевелюрою. Нещодавно чоловік показав рідкісні фото доньки, а сьогодні потішив підписників собою.
Дизайнер виклав у сторіс Інстаграму знімок, зроблений ще до свого розлучення з підприємницею Аліною Харечко та операції з пересадки волосся. У 2022 році в інтерв’ю програми "Неймовірна правда про зірок" каналу СТБ Андре Тан зізнався, що звернувся до хірургів через проблеми з облисінням, які почалися з 23 років. Операція з пересадки волосся тоді коштувала зірці близько 3 тисяч доларів (близько 113 тисяч грн за нинішнім курсом).
"Я почав втрачати своє волосся через велику кількість тестостерону. І відповідно, мені потрібно було щось робити", — розповів дизайнер у програмі "Зірковий шлях".
У цей період модельєр з’являвся на заходах у різних головних уборах: то в капелюсі, то в кепці чи береті. Все для того, щоб приховати область облисіння та сліди операції з пересадки волосся.
"Це дуже боляче. Операція триває дев’ять годин. Найголовніше – післяопераційний період. Ти не відчуваєш своєї голови близько місяця", — поділився Андре Тан у програмі СТБ.
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