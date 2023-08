Без голлівудського макіяжу і дорогих вбрань: Елізабет Бенкс та Емі Адамс вразили дешевими образами (фото)

49-річні знаменитості проміняли люксові сукні на простіші речі

Актриси, що почали працювати в американському шоубізнесі з ролей у серіалах, як зірка "Відчайдушних домогосподарок" Марсія Кросс, тепер можуть похвалитися солідними напрацюваннями в Голлівуді. Однак високооплачуваних знаменитостей також торкнувся страйк сценаристів та акторів SAG-AFTRA And WGA Go On Strike, який зараз триває у США.

Цієї п’ятниці Адамс і Бенкс, які є дуже близькими подругами, вирішили підтримати своїх колег, прийшовши на мітинг до студії Warner Bros у Бербанку, Каліфорнія, з табличками із закликами у бюджетному одязі. Замість розкішних суконь та туфель з підборами 49-річні зірки вбралися у футболки з логотипами страйку — она була у чорній, а інша — у білій.

Емі Адамс прийшла на масовий захід у вільних спортивних штанях чорного кольору та бежевих шльопанцях, а Елізабет Бенкс — спідниці із синього деніму та білих кросівках. Також актриси були без макіяжу.

Емі Адамс та Елізабет Бенкс на страйку біля студії Warner Bros у Бербанку, Каліфорнія. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Емі Адамс здобула популярність завдяки фільму "Червневий жук" 2005 року, після чого зіграла ще й у "Зачарованій", "Ніч у музеї 2", "Людині зі сталі", "Бійці", "Американській афері", "Владі", "Жінці у вікні" та багатьох інших проєктах.

Актриси одягнулися "по домашньому". Фото: Getty Images

Елізабет Бенкс відома за фільмами "Людина-павук", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Знайомтеся: Дейв", "Голодні ігри", "Ідеальний голос", "Ангели Чарлі".

Фото: Getty Images

Нещодавно до страйку в Лос-Анджелесі приєдналася 85-річна Джейн Фонда, де вона також виступила перед протестувальниками. Захід відбувся біля студії Paramount Pictures.