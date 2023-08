Без голливудского макияжа и дорогих нарядов: Элизабет Бэнкс и Эми Адамс потрясли дешевыми образами (фото)

49-летние знаменитости променяли люксовые платья на вещи попроще

Актрисы, начавшие работать в американском шоу-бизнесе с ролей в сериалах, как звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс, теперь могут похвастаться солидными наработками в Голливуде. Однако высокооплачиваемых знаменитостей так же коснулась забастовка сценаристов и актеров SAG-AFTRA And WGA Go On Strike, которая сейчас продолжается в США.

В эту пятницу Адамс и Бэнкс, которые являются очень близкими подругами, решили поддержать своих коллег, прийдя на митинг ко студии Warner Bros в Бербанке, Калифорния, с табличками с призывами в бюджетной одежде. Вместо роскошных платьев и туфель с каблуками 49-летние звезды нарядились в футболки с логотипами забастовки — одна была в черной, а другая — в белой.

Эми Адамс пришла на массовое мероприятие в свободных спортивных штанах черного цвета и бежевых шлепанцах, а Элизабет Бэнкс — юбке из синего денима и белых кроссовках. Также актрисы были без макияжа.

Эми Адамс и Элизабет Бэнкс на забастовке возле студии Warner Bros в Бербанке, Калифорния. Фото: Getty Images

Напомним, что Эми Адамс получила известность благодаря фильму "Июньский жук" 2005 года, после чего сыграла еще и в "Зачарованной", "Ночь в музее 2", "Человеке из стали", "Бойце", "Афере по-американски", "Власте", "Женщине в окне" и многих других проектах.

Актрисы оделись "по домашнему". Фото: Getty Images

Элизабет Бэнкс известна по фильмам "Человек-паук", "Поймай меня, если сможешь", "Знакомьтесь: Дэйв", "Голодные игры", "Идеальный голос", "Ангелы Чарли".

Фото: Getty Images

Совсем недавно к забастовке в Лос-Анджелесе присоединилась 85-летняя Джейн Фонда, где она также выступила перед протестующими. Мероприятие состоялось прямо возле студии Paramount Pictures.