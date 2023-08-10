Які джинси вдягнути восени 2023-ого: Андре Тан назвав п'ять трендів (фото)

Дизайнер зазначив, що не варто боятись низької посадки

Якщо ви вибираєте гарні джинси, ви вкладаєте свої кошти в надійну інвестицію. Джинси, окрім своєї зручності, є незамінними елементами стильних образів, і, звісно ж, вони дозволяють легко змінювати свій зовнішній вигляд. Розгляньмо, які моделі джинсів є актуальними у 2023 році.

Український дизайнер Андре Тан розповів про 5 найголовніших трендів джинсів, які точно будуть на піку популярності майбутньої осені.

1. Джинси з низькою посадкою

Це ті самі джинси зі зниженою посадкою, які нещодавно вважалися застарілими. Не бійтесь низької талії – вона має дуже стильний вигляд, якщо правильно поєднувати її з іншими речами.

2. Прямі джинси

Це модель, яка завжди актуальна, пасує всім і завжди має стильний вигляд. Це вічна класика, яку обов'язково варто мати у своєму гардеробі.

3. Мішкуваті джинси

Широкі джинси вільного крою, хоча й не є новою модною хвилею, все ж залишаються абсолютними фаворитами цього сезону. Тут є вибір між карго, палаццо та моделями "мамс". Асортимент дуже обширний.

4. Печворк

Джинси в стилі "денім на денім" отримали новий поштовх завдяки популярності екологічних настанов, що призвели до відродження цього напрямку. Багато модних брендів намагаються використовувати залишкові тканини та вживані вироби для створення абсолютно нових речей.

5. Кольорові джинси

Крім традиційних відтінків джинсів, таких як блакитний, синій і сірий, в нових колекціях також можна побачити різнокольоровий денім. Це додасть яскравості, цікавості і повністю урізноманітнить ваші образи.

Раніше Андре Тан розповів про модні антитренди 2023 року. Забудьте про джинси в обліпку та крикливі принти.