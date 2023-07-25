Скандальный сериал Горбунова за 33 миллиона: шоумен отказался от денег (видео)

Продюсер не возьмет денег у государства, но сериал все-таки мечтает выпустить

После скандала вокруг сериала "пгт Ингулец", на который из бюджета намеревались выделить 33 миллиона гривен, продюсер проекта Юрий Горбунов решил отказаться от государственного финансирования.

С таким заявлением шоумен выступил 25 июля 2023 года на своей странице в Инстаграм. Горбунов подчеркнул, что деньги на съемки не получал.

Так, Горбунов сообщил, что команда сериала отказывается от бюджетных средств. В комментариях это решение поддерживают, ведь многие украинцы считали неуместным расходы бюджета на съемки комедийного шоу, а не потребности военных.

"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу отметить, что ни одной гривны нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта", — написал Горбунов.

Продюсер добавил, что скандальный сериал не является историей об Александре Поворознюке. Кроме того, Горбунов вместе с командой будут искать другие возможности для производства сериала. Напоследок шоумен поблагодарил украинцев за понимание, критику и поддержку.

Напомним, Юрий Горбунов после общественного резонанса заявлял, что 33 миллиона гривен не является большой суммой для производства сериала "пгт Ингулец", которым занимается его компания "Прототип продакшн". Шоумен уверен, что подобный проект необходим во время полномасштабной войны. Более того, с его мнением согласился уже бывший глава Минкультуры Ткаченко. Тогда как скандал привел к увольнению вышеупомянутого чиновника, заменить Ткаченко после реакции украинцев попросил президент Зеленский.

Детальнее о том, почему в Украине возмущены выделением бюджетных денег на скандальный сериал Горбунова, "Телеграф" писал ранее.