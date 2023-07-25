Скандальний серіал Горбунова за 33 мільйони: шоумен відмовився від грошей (відео)

Продюсер не візьме грошей у держави, але серіал все ж таки мріє випустити

Після скандалу навколо серіалу "смт Інгулець", на який із бюджету мали намір виділити 33 мільйони гривень, продюсер проєкту Юрій Горбунов вирішив відмовитися від державного фінансування.

З такою заявою шоумен виступив 25 липня 2023 року на своїй сторінці в Інстаграм. Горбунов наголосив, що грошей на зйомки не отримував.

Так, Горбунов повідомив, що команда серіалу відмовляється від бюджетних коштів. В коментарях це рішення підтримують, адже багато українців вважали недоречним витрати бюджету на зйомки комедійного шоу, а не потреби військових.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася,ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", — написав Горбунов.

Продюсер додав, що скандальний серіал не є історією про Олександра Поворознюка. Крім того, Горбунов разом із командою будуть шукати інші можливості для виробництва серіалу. Наостанок шоумен подякував українцям за розуміння, критику та підтримку.

Нагадаємо, Юрій Горбунов після суспільного резонансу заявляв, що 33 мільйони гривень не є великою сумою для виробництва серіалу "смт Інгулець", яким займається його компанія "Прототип продакшн". Шоумен упевнений, що подібний проєкт необхідний під час повномасштабної війни. Ба більше, з його думкою погодився вже колишній очільник Мінкультури Ткаченко. Натомість скандал призвів до звільнення вищезазначеного чиновника, замінити Ткаченка після скандалу попросив президент Зеленський.

Детальніше про те, чому в Україні обурені виділенням бюджетних грошей на скандальний серіал Горбунова, "Телеграф" писав раніше.