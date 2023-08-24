Украинские звезды в школьные годы: какими были Полякова, Каменских, Дорофеева, Кароль и другие (фото)

Сумская невероятно изменилась, а Кароль и Полякова позируют в типичных платьях с белыми передничками

Школьные годы – незабываемые в жизни каждого человека, знаменитости не исключение. Многие украинские звезды с удовольствием вспоминают школу и делятся архивными снимками, тем более их поклонникам всегда интересно узнать, как изменились кумиры со времен детства.

Накануне 1 сентября "Телеграф" вспоминает, какими были украинские певицы, актрисы, ведущие и спортсменки в школьные годы. Некоторых из наших звезд сегодня не узнать!

Тина Кароль

Прилежная ученица одной из Ивано-Франковских школ Таня Либерман (в центре). На будущей звезде типичный наряд школьниц тех лет.

Тина Кароль на черно-белом фото - в центре

Оля Полякова

Подобным образом, как Кароль, одета и маленькая Оля Полякова. На нецветной фотографии будущая "королева ночи" позирует с портфелем в руках.

Улыбка, кажется, все та же

Ольга Сумская

На черно-белом снимке сегодня не просто узнать знаменитую украинскую актрису. Кстати, "Телеграф" писал, как изменилась Ольга Сумская со времен выхода фильма "Роксолана".

Если присмотреться, то можно разглядеть народную артистку Украины

Леся Никитюк

На снимке – девятиклассница одной из школ Хмельницкого Леся Никитюк. С годами популярная ведущая стала только краше.

Ох, не знали одноклассницы Леси, что учатся с будущей звездой

Надя Дорофеева

Певица недавно вспоминала свой стиль в юношестве. Судя по архивным фото не боялась выделяться и экспериментировала с образами.

На стиле что тогда, что сейчас

Джамала

Звезда рассказывала, что стрижку, запечатленную на архивном фото, сделала сама. Вот-вот Сусана Джамаладинова (настоящее имя Джамалы) должна была стать "октябренком", но эта "участь" ее обошла.

Маленькая Джамала "поиграла" в парикмахера

Настя Каменских

Часть школьных лет артистки прошла в Италии. На детском снимке можно без труда узнать Настю Каменских, будущую звезду украинской сцены.

Каменских семь лет жила и училась в Италии

Наталья Могилевская

Не сразу понятно, что перед нами маленькая Наташа Могилевская. Букварь, банты, школьная форма: все атрибуты типичного снимка на первый звонок.

Детский снимок Натальи Могилевской не может не умилять

Даша Астафьева

Модель, Playmate, певица, актриса и блогерша Даша Астафьева в детские годы носила короткую стрижку. В школе будущая звезда увлекалась творчеством и спортом, но отличницей не была.

Звезду Playboy не узнать

Анна Тринчер

На школьных фото певица изображена уже без советской формы, ведь Анне только 22 года. И хотя Тринчер не скрывает, что корректировала губы, на детском снимке ее легко узнать.

А вот какой была в детстве Аня Тринчер

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка с улыбкой позирует в праздник 1 сентября. В интервью же Анна не раз признавалась, что спортивное детство было не из легких.

Даже в школьной форме просматривается "гимнастическая натура" и фирменная улыбка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились популярные украинские певцы нулевых. У Виктора Павлика была роскошная шевелюра, а Александр Пономарев не носил очки.