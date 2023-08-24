Украинские звезды в школьные годы: какими были Полякова, Каменских, Дорофеева, Кароль и другие (фото)
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Сумская невероятно изменилась, а Кароль и Полякова позируют в типичных платьях с белыми передничками
Школьные годы – незабываемые в жизни каждого человека, знаменитости не исключение. Многие украинские звезды с удовольствием вспоминают школу и делятся архивными снимками, тем более их поклонникам всегда интересно узнать, как изменились кумиры со времен детства.
Накануне 1 сентября "Телеграф" вспоминает, какими были украинские певицы, актрисы, ведущие и спортсменки в школьные годы. Некоторых из наших звезд сегодня не узнать!
Тина Кароль
Прилежная ученица одной из Ивано-Франковских школ Таня Либерман (в центре). На будущей звезде типичный наряд школьниц тех лет.
Оля Полякова
Подобным образом, как Кароль, одета и маленькая Оля Полякова. На нецветной фотографии будущая "королева ночи" позирует с портфелем в руках.
Ольга Сумская
На черно-белом снимке сегодня не просто узнать знаменитую украинскую актрису. Кстати, "Телеграф" писал, как изменилась Ольга Сумская со времен выхода фильма "Роксолана".
Леся Никитюк
На снимке – девятиклассница одной из школ Хмельницкого Леся Никитюк. С годами популярная ведущая стала только краше.
Надя Дорофеева
Певица недавно вспоминала свой стиль в юношестве. Судя по архивным фото не боялась выделяться и экспериментировала с образами.
Джамала
Звезда рассказывала, что стрижку, запечатленную на архивном фото, сделала сама. Вот-вот Сусана Джамаладинова (настоящее имя Джамалы) должна была стать "октябренком", но эта "участь" ее обошла.
Настя Каменских
Часть школьных лет артистки прошла в Италии. На детском снимке можно без труда узнать Настю Каменских, будущую звезду украинской сцены.
Наталья Могилевская
Не сразу понятно, что перед нами маленькая Наташа Могилевская. Букварь, банты, школьная форма: все атрибуты типичного снимка на первый звонок.
Даша Астафьева
Модель, Playmate, певица, актриса и блогерша Даша Астафьева в детские годы носила короткую стрижку. В школе будущая звезда увлекалась творчеством и спортом, но отличницей не была.
Анна Тринчер
На школьных фото певица изображена уже без советской формы, ведь Анне только 22 года. И хотя Тринчер не скрывает, что корректировала губы, на детском снимке ее легко узнать.
Анна Ризатдинова
Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка с улыбкой позирует в праздник 1 сентября. В интервью же Анна не раз признавалась, что спортивное детство было не из легких.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились популярные украинские певцы нулевых. У Виктора Павлика была роскошная шевелюра, а Александр Пономарев не носил очки.