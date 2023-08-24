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Украинские звезды в школьные годы: какими были Полякова, Каменских, Дорофеева, Кароль и другие (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Школьницы Надя Дорофеева, Ольга Сумская и Оля Полякова
Школьницы Надя Дорофеева, Ольга Сумская и Оля Полякова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сумская невероятно изменилась, а Кароль и Полякова позируют в типичных платьях с белыми передничками

Школьные годы – незабываемые в жизни каждого человека, знаменитости не исключение. Многие украинские звезды с удовольствием вспоминают школу и делятся архивными снимками, тем более их поклонникам всегда интересно узнать, как изменились кумиры со времен детства.

Накануне 1 сентября "Телеграф" вспоминает, какими были украинские певицы, актрисы, ведущие и спортсменки в школьные годы. Некоторых из наших звезд сегодня не узнать!

Тина Кароль

Прилежная ученица одной из Ивано-Франковских школ Таня Либерман (в центре). На будущей звезде типичный наряд школьниц тех лет.

Тина Кароль в школьные годы и сейчас
Тина Кароль на черно-белом фото - в центре

Оля Полякова

Подобным образом, как Кароль, одета и маленькая Оля Полякова. На нецветной фотографии будущая "королева ночи" позирует с портфелем в руках.

Оля Полякова в школьные годы и сейчас
Улыбка, кажется, все та же

Ольга Сумская

На черно-белом снимке сегодня не просто узнать знаменитую украинскую актрису. Кстати, "Телеграф" писал, как изменилась Ольга Сумская со времен выхода фильма "Роксолана".

Ольга Сумская в школьные годы и сейчас
Если присмотреться, то можно разглядеть народную артистку Украины

Леся Никитюк

На снимке – девятиклассница одной из школ Хмельницкого Леся Никитюк. С годами популярная ведущая стала только краше.

Леся Никитюк в школьные годы и сейчас
Ох, не знали одноклассницы Леси, что учатся с будущей звездой

Надя Дорофеева

Певица недавно вспоминала свой стиль в юношестве. Судя по архивным фото не боялась выделяться и экспериментировала с образами.

Надя Дорофеева в школьные годы и сейчас
На стиле что тогда, что сейчас

Джамала

Звезда рассказывала, что стрижку, запечатленную на архивном фото, сделала сама. Вот-вот Сусана Джамаладинова (настоящее имя Джамалы) должна была стать "октябренком", но эта "участь" ее обошла.

Джамала в школьные годы и сейчас
Маленькая Джамала "поиграла" в парикмахера

Настя Каменских

Часть школьных лет артистки прошла в Италии. На детском снимке можно без труда узнать Настю Каменских, будущую звезду украинской сцены.

Настя Каменских в школьные годы и сейчас
Каменских семь лет жила и училась в Италии

Наталья Могилевская

Не сразу понятно, что перед нами маленькая Наташа Могилевская. Букварь, банты, школьная форма: все атрибуты типичного снимка на первый звонок.

Наталья Могилевская в школьные годы и сейчас
Детский снимок Натальи Могилевской не может не умилять

Даша Астафьева

Модель, Playmate, певица, актриса и блогерша Даша Астафьева в детские годы носила короткую стрижку. В школе будущая звезда увлекалась творчеством и спортом, но отличницей не была.

Даша Астафьева в школьные годы и сейчас
Звезду Playboy не узнать

Анна Тринчер

На школьных фото певица изображена уже без советской формы, ведь Анне только 22 года. И хотя Тринчер не скрывает, что корректировала губы, на детском снимке ее легко узнать.

Анна Тринчер в школьные годы и сейчас
А вот какой была в детстве Аня Тринчер

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка с улыбкой позирует в праздник 1 сентября. В интервью же Анна не раз признавалась, что спортивное детство было не из легких.

Анна Ризатдинова в школьные годы и сейчас
Даже в школьной форме просматривается "гимнастическая натура" и фирменная улыбка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились популярные украинские певцы нулевых. У Виктора Павлика была роскошная шевелюра, а Александр Пономарев не носил очки.

Теги:
#Школа #Тина Кароль #Настя Каменских #Оля Полякова #Детские фото