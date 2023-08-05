Могилевскую не узнать: какой была певица в начале своей карьеры и как выглядит сейчас (фото)
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Кудрявую Наталью Могилевскую, какой она была в первых клипах, многие уже не помнят
Популярная украинская певица Наталья Могилевская начинала свой музыкальный путь 28 лет назад. Артистка широко прославилась в нулевых, как и Ирина Билык и Руслана. Со времен "Ла-ла-ла", "Лимонового фонаря" и других хитов звезды ее имидж очень поменялся.
"Телеграф" рассказывает, какой была в начале карьеры Наталья Могилевская и как выглядит 48-летняя певица сейчас. Артистка никогда не боялась экспериментов с внешностью, но не теряла индивидуальность.
Карьера сольной артистки Натальи Могилевской началась в 1995 году. В конце 90-х – начале 2000-х вышли такие треки, как "Ла-ла-ла", "Місяць", "Лимоновый фонарь", "Полюби меня такой" и другие. Волнистые волосы, перламутровые тени и яркие помады, образы в разных стилях: такой запомнилась певица в тот период.
Наталья Могилевская в детстве и юности
Новая волна популярности Могилевской совпадает с ее участием в шоу "Танцы со звездами" и продюсированием "Фабрики звезд-2". В те годы певица часто появляется с эффектным высоким хвостом, а в клипах много танцует.
Снова меняется стиль знаменитости после хитов "Я завелась" и "Я танцевала" в 2016-2017 годах соответственно. Певица обрезает волосы и экспериментирует с нарядами.
Могилевская начинает увлекаться йогой и медитацией, что тоже обозначилось на ее стиле одежды. По сей день артистка не изменяет индивидуальному имиджу, а ее образы — женственные и эффектные.
Наталья Могилевская: фото раньше и сейчас
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