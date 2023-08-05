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Могилевскую не узнать: какой была певица в начале своей карьеры и как выглядит сейчас (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Наталья Могилевская раньше и сегодня
Наталья Могилевская раньше и сегодня. Фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кудрявую Наталью Могилевскую, какой она была в первых клипах, многие уже не помнят

Популярная украинская певица Наталья Могилевская начинала свой музыкальный путь 28 лет назад. Артистка широко прославилась в нулевых, как и Ирина Билык и Руслана. Со времен "Ла-ла-ла", "Лимонового фонаря" и других хитов звезды ее имидж очень поменялся.

"Телеграф" рассказывает, какой была в начале карьеры Наталья Могилевская и как выглядит 48-летняя певица сейчас. Артистка никогда не боялась экспериментов с внешностью, но не теряла индивидуальность.

Карьера сольной артистки Натальи Могилевской началась в 1995 году. В конце 90-х – начале 2000-х вышли такие треки, как "Ла-ла-ла", "Місяць", "Лимоновый фонарь", "Полюби меня такой" и другие. Волнистые волосы, перламутровые тени и яркие помады, образы в разных стилях: такой запомнилась певица в тот период.

Наталья Могилевская в детстве и юности

Наталья Могилевская в детстве и юности
Архивные снимки певицы

Новая волна популярности Могилевской совпадает с ее участием в шоу "Танцы со звездами" и продюсированием "Фабрики звезд-2". В те годы певица часто появляется с эффектным высоким хвостом, а в клипах много танцует.

Снова меняется стиль знаменитости после хитов "Я завелась" и "Я танцевала" в 2016-2017 годах соответственно. Певица обрезает волосы и экспериментирует с нарядами.

Могилевская начинает увлекаться йогой и медитацией, что тоже обозначилось на ее стиле одежды. По сей день артистка не изменяет индивидуальному имиджу, а ее образы — женственные и эффектные.

Наталья Могилевская: фото раньше и сейчас

Наталья Могилевская раньше и сейчас
В начале карьеры у певицы были волнистые волосы
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Сольный путь певицы начался в 1995 году
Наталья Могилевская раньше и сейчас
С годами певица стала только шикарнее
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Как изменилась Наталья Могилевская
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Артистка работает над собой, чтобы сохранять форму
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Стиль певицы за почти 30 лет карьеры очень изменился
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Звезда не боится показывать себя без макияжа
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Знаменитость всегда любила яркие цвета
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Певица на "Танцах со звездами" в 2007 и 2017 годах
Наталья Могилевская раньше и сейчас
Дерзкие образы артистки уступили место более женственным

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась с начала карьеры певица Оля Полякова. Имидж артистки трансформировался от суперблондинки до "королевы ночи".

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