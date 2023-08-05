Могилевскую не узнать: какой была певица в начале своей карьеры и как выглядит сейчас (фото)

Кудрявую Наталью Могилевскую, какой она была в первых клипах, многие уже не помнят

Популярная украинская певица Наталья Могилевская начинала свой музыкальный путь 28 лет назад. Артистка широко прославилась в нулевых, как и Ирина Билык и Руслана. Со времен "Ла-ла-ла", "Лимонового фонаря" и других хитов звезды ее имидж очень поменялся.

"Телеграф" рассказывает, какой была в начале карьеры Наталья Могилевская и как выглядит 48-летняя певица сейчас. Артистка никогда не боялась экспериментов с внешностью, но не теряла индивидуальность.

Карьера сольной артистки Натальи Могилевской началась в 1995 году. В конце 90-х – начале 2000-х вышли такие треки, как "Ла-ла-ла", "Місяць", "Лимоновый фонарь", "Полюби меня такой" и другие. Волнистые волосы, перламутровые тени и яркие помады, образы в разных стилях: такой запомнилась певица в тот период.

Наталья Могилевская в детстве и юности

Архивные снимки певицы

Новая волна популярности Могилевской совпадает с ее участием в шоу "Танцы со звездами" и продюсированием "Фабрики звезд-2". В те годы певица часто появляется с эффектным высоким хвостом, а в клипах много танцует.

Снова меняется стиль знаменитости после хитов "Я завелась" и "Я танцевала" в 2016-2017 годах соответственно. Певица обрезает волосы и экспериментирует с нарядами.

Могилевская начинает увлекаться йогой и медитацией, что тоже обозначилось на ее стиле одежды. По сей день артистка не изменяет индивидуальному имиджу, а ее образы — женственные и эффектные.

Наталья Могилевская: фото раньше и сейчас

В начале карьеры у певицы были волнистые волосы

Сольный путь певицы начался в 1995 году

С годами певица стала только шикарнее

Как изменилась Наталья Могилевская

Артистка работает над собой, чтобы сохранять форму

Стиль певицы за почти 30 лет карьеры очень изменился

Звезда не боится показывать себя без макияжа

Знаменитость всегда любила яркие цвета

Певица на "Танцах со звездами" в 2007 и 2017 годах

Дерзкие образы артистки уступили место более женственным

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