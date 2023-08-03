Каменских, Тринчер, Джамала, Alyona Alyona и Огневич: узнай певицу по детскому снимку (фото)

Каменских на детских фото такая же кудрявая, а маленькая Злата Огневич будто поет

Детское фото – что-то личное и эксклюзивное, поэтому поклонникам всегда приятно, когда их любимые артисты делятся снимками с ранних лет. Некоторые из звезд украинской эстрады совсем не поменялись, а лишь немного повзрослели, кто-то же, напротив, неузнаваем на детском снимке.

"Телеграф" предлагает вам угадать знаменитость по детскому фото. Смотрите, какими были раньше популярные украинские певицы.

Джамала

Сусана Джамаладинова, более известная под псевдонимом Джамала, с юных лет увлекалась музыкой. У обладательницы уникального диапазона голоса, кажется, не было шансов не стать известной. Сейчас певице 39 лет, в 2016 году артистка принесла победу Украине на Евровидении.

Типичное фото у елки

Певицу легко угадать на детском фото

Анна Тринчер

Певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которой 3 августа исполняется 22 года, уделяет большее внимание своей внешности. Артистка обращалась к профессионалам для коррекции губ и груди. Тем не менее, на детских фото легко узнать маленькую Аню Тринчер.

Маленькая Аня еще не знала, что станет знаменитой

Певица увеличивала губы

Alyona Alyona

32-летняя рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) нередко делится с фанами своими детскими снимками, один из них артистка как-то повторила уже во взрослом возрасте. 32-летнюю звезду, которая больше года назад отказалась от мяса и сигарет, совсем несложно угадать на архивных фото.

Alyona Alyona повторила детское фото

В детстве у Alyona Alyona была короткая стрижка

Злата Огневич

37-летняя Злата Огневич (Инна Бордюг при рождении), как и многие ее коллеги по сцене, начала заниматься музыкой еще в детстве. Даже на одном из черно-белых архивных снимках звезды кажется, что она поет.

Злата (тогда еще Инна) на этом снимке будто поет

Милый детский снимок Златы Огневич

Настя Каменских

Экс-участница дуэта "Потап и Настя", а теперь сольная певица NK такая же кудряшка, как и на детских фото. Артистке сегодня 36 лет. Судя по архивам, красный цвет она полюбила давно.

Настя Каменских повторила свой детский наряд и снимок

Настя Каменских в детстве и сейчас

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы захейтили Настю Каменских за слова о тяжелой жизни. Откровениями певица поделилась в интервью Маше Ефросининой.