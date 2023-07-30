"Я просто аж завалила": во время выступления alyona alyona в Нидерландах произошла перестрелка (видео)

Исполнительница удивлена реакцией организаторов на ЧП

Украинская исполнительница alyona alyona, которая отказалась от мяса и сигарет, сообщила об инциденте со стрельбой во время ее выступления в Нидерландах. О перестрелка звезда узнала уже после своего концерта.

В InstaStories alyona alyona рассказала, что в минувшую субботу 29 июля 2023 года дала концерт в рамках фестиваля-карнаваля Rotterdam Unlimited в одноименном городе. Однако на мероприятии произошло ЧП.

Так, на предпоследней песне, по словам исполнительницы, пятая часть зрителей, стоявших вдалеке от сцены, начала разбегаться. alyona alyona предположила, что люди поспешили на выступление любимого артиста к другой площадке. Однако позже выяснилось, что в этот момент произошла перестрелке, о ЧП украинка узнала уже после концерта от своих слушателей.

"Подписчик написал, что шел с сестрой на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ, они остановились, прятались за углом. Когда пришли — мой концерт уже закончился", — рассказала alyona alyona.

Кроме того, исполнительница отметила, что вместо получасового выступления на сцене она находилась 17 минут. Организацией фестиваля знаменитость не совсем довольна. Более того, из-за инцидента со стрельбой мероприятие остановлено не было.

"Я просто аж завалила, серьезно, просто "Роттердам форефа"… Никто фестиваль не останавливал, никто не кричал и не пищал, вышли следующие исполнители. Никто ничего на фестивале не знает — там перестрелка, жесть", — поделилась alyona alyona.

alyona alyona о ЧП на фестивале в Нидерландах

О стрельбе исполнительница узнала уже после концерта

Стрелять пришлось и полиции

Как сообщили местные СМИ, во время фестиваля неизвестные дважды открыли стрельбу, ответный огонь произвели и правоохранителе. В результате инцидентов есть трое пострадавших. Момент, как люди бегут на улице Роттердаме после услышанной стрельбы, попал на видео и был опубликован в Youtube.

Стрельба в Роттердаме

Оружие обнаружили просто на улице

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские артисты часто выступают в Европе, в том числе ради помощи украинской армии. Однако пророссийские силы пытаются сорвать концерты украинцев, как это было с Олегом Скрипкой и Артемом Пивоваровым в Швейцарии.