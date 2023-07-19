Алена Алена показала, как изменилась за год без мяса и сигарет (фото)

Знаменитость призналась, что от сладкого так легко отказаться не получается

32-летняя украинская рэп-исполнительница Алена Алена, которая недавно показала редкие фотографии отца в молодости, поделилась с подписчиками важным достижением. Оказалось, что сегодня ровно год, как знаменитость не употребляет мясо.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, почему стала вегетарианкой и отказалась от курения, а также опубликовала несколько снимков, продемонстрировав свою фигуру.

Алена Алена стала вегетарианкой и отказалась от курения

Рэперка отметила, что большинство ее команды — веганы и вегетарианцы и ей очень импонировал их образ жизни, в частности стиль питания и духовное развитие, поэтому, проводя в их компании много времени, она периодически переставала употреблять мясо и чувствовала себя хорошо. Ровно год назад она решила отказаться от мяса совсем, потому что в ее жизни произошли перемены и переоценка ценностей.

Алена Алена призналась, что вокруг нее начало все меняться, на тот момент было полгода с начала полномасштабной войны, начатой россией, и ей на пути встречались новые люди, которые подтолкнули ее к решению изменить свой образ жизни, потому что мясо всегда было для нее "супертяжелой" пищей для переваривания.

Певица отметила, что в городе Грац (Австрия) в июле 2022 года встретила двух людей: украинского спортсмена Дамодара Мохнюка, не употреблявшего мяса с детства и вдохновившего певицу своей философией жизни, а также музыканта Vovkingtv, сказавшего важные слова, который помогли ей отказаться от курения.

Алена Алена рассказала, что изменив свой образ жизни, стала чувствовать себя лучше, у нее кончились постоянные бронхиты, а также зависимость от боржоми или мезима.

"Я открыла мир новых ароматов и новых блюд. Хотя рыба остается моим фаворитом и по сей день. Пока что. Что дальше – жизнь покажет. От сахара, например, так вот взять и отказаться я не могу", — отметила рэп-исполнительница.

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