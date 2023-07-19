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Альона Альона показала, як змінилася за рік без м’яса та цигарок (фото)

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Альона Альона стала вегетаріанкою та відмовилася від паління Новина оновлена 19 липня 2023, 16:50
Альона Альона стала вегетаріанкою та відмовилася від паління. Фото facebook.com/alyona.alyona.official

Знаменитість зізналася, що від солодкого так легко відмовитися не виходить

32-річна українська реп-виконавиця Альона Альона, яка нещодавно показала рідкісні фотографії батька у молодості, поділилася з підписниками важливим здобутком. Виявилося, що сьогодні рівно рік, як знаменитість не вживає м’ясо.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, чому стала вегетаріанкою та відмовилася від куріння, а також опублікувала кілька знімків, продемонструвавши свою фігуру.

Альона Альона стала вегетаріанкою та відмовилася від паління

Реперка зазначила, що більшість її команди — вегани та вегетаріанці і їй дуже імпонував їхній спосіб життя, зокрема стиль харчування та духовний розвиток, тому, проводячи в їхній компанії багато часу, вона періодично переставала вживати м’ясо і почувалася добре. Рік тому вона вирішила відмовитися від м’яса взагалі, тому що в її житті відбулися зміни і переоцінка цінностей.

Альона Альона зізналася, що навколо неї почало все змінюватися, на той момент було півроку з початку повномасштабної війни, розпочатої росією, і їй на шляху зустрічалися нові люди, які підштовхнули її до рішення змінити свій спосіб життя, бо м’ясо завжди було для неї "суперважкою" їжею для перетравлення.

Співачка зазначила, що у місті Грац (Австрія) у липні 2022 року зустріла двох людей: українського спортсмена Дамодара Мохнюка, який не вживав м’яса з дитинства і надихнув співачку своєю філософією життя, а також музиканта Vovkingtv, який сказав слова, які допомогли їй відмовитися від паління .

Альона Альона розповіла, що змінивши свій спосіб життя, почала почуватися краще, у неї скінчилися постійні бронхіти, а також залежність від боржомі та мезиму.

"Я відкрила світ нових ароматів та нових страв. Хоча риба залишається моїм фаворитом і донині. Поки що. Що далі – життя покаже. Від цукру, наприклад, так от взяти і відмовитися я не можу", — зазначила реп-виконавиця.

"Телеграф" писав раніше, що молода дружина Віктора Павлика показала фігуру в купальнику та зізналася, що перейшла на здорове харчування. Блогерка розповіла, яким видом спорту почала займатися.

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